Formel 1-føreren Romain Grosjean (34) har snakket fra sykesengen. Han innrømmer at en sikkerhetsbøyle som han selv var mot, kan ha reddet hans liv.

PÅ SYKEHUS: Romain Grosjean smiler tappert i en video lagt ut av ham selv og teamet. Foto: Skjermdump @grosjeanromain/Instagram

– Hei, alle sammen, jeg vil bare si at jeg er okay, eller ganske okay i hvert fall, sier fransk-sveitsiske Grosjean i en video lagt ut på hans Instagram, som også er delt av ham selv og Haas-teamet på Twitter.

Det var under den første runden av Formel 1-løpet i Bahrain det gikk galt for 34-åringen, som kjører for Haas-teamet.

I en hastighet av 221 km/t smalt bilen i autovernet, ble delt i to og det oppsto en eksplosjonsartet brann. TV-bildene var veldig dramatiske. Det tok bortimot et halvt minutt før Grosjean på egne bein kom seg ut av det brennende infernoet og ble tatt hånd om av sykepersonell.

I 2018 var han en av mange førere som var imot den nye beskyttelsen av cockpiten, den såkalte halo. Nå takker Grosjean nettopp den for at han lever.

– Uten den hadde jeg ikke kunnet prate med dere i dag, sier han i videoen.

Halo er en slags bøyle som er satt på bilene for å beskytte hodet til førerne mot for eksempel flygende gjenstander. Mye tyder på at nettopp den beskyttet Grosjean da han fløy gjennom autovernet etter det voldsomme sammenstøtet på Bahrain-banen.

– Takk for alle meldinger. Jeg var ikke for halo da det kom for noen år siden, men nå synes jeg at det er det beste som har komme til Formel 1. Uten den hadde jeg ikke kunne prate med dere i dag. Derfor sier jeg takk, er budskapet fra Grosjean i videoen.

– Personlig synes jeg det er en trist for Formel 1 at den er innført, sa samme Grosjean da halo ble innført. Hans argument var at tilskuerne ikke lenger kan se førerne.

SIKKERHETSBØYLE: Halo er sikkerhetsbøylen som sitter foran hodet på Romain Grosjean (t.h.). Han mener at den reddet livet hans. Foto: TOLGA BOZOGLU / X01348

Videoen fra sykehuset viser at han har brannskader på begge hendene. Han skal også ha brannskader på anklene, men har det ellers etter omstendighetene bra. Blant sikkerhetsreglene i Formel 1 er brannsikkert tøy og sko.

Grosjean har ifølge et bilde på Twitter hatt besøk av presidenten i det internasjonale bilsportforbundet FIA, Jean Todt, på sykehuset.

Teamsjefen Günther Steiner har også hatt kontakt med Grosjean. Steiner uttaler til tyske Sky:

– Han er ved bevissthet, han har styring på ting og har det bra. Han sa til meg at han har det bra. Jeg må si at han er positiv og fornøyd.

– Vi var heldige, sier samme Steiner i en pressemelding fra Haas.

– Vi er glade for alle sikkerhetsforbedringene i moderne Formel 1 – for å beskytte førerne. Vi sender en takk til FIAs sikkerhetsfolk og funksjonærene, som umiddelbart var der for å hjelpe Romain. Som sagt tenker jeg at vi var heldige – det er ikke mye mer å si om det. Vi håper at Romain vil komme seg raskt fra skadene han har fått.

Grosjean har blitt grundig sjekket og har ingen brudd, ifølge en pressemelding fra FIA.

På en pressekonferanse uttalte Haas-sjefen Steiner ifølge Aftonbladet:

– Vi hadde tur, i dag sto en skytsengel over banen. Jeg skal besøke ham på sykehus mandag og snakke med legene, men om han vil, ser jeg gjerne at han kjører igjen allerede neste uke.

Det gjenstår to løp av årets Formel 1-sesong. Haas kan eventuelt erstatte Grosjean med en reserve som kan kjøre i tillegg til danske Kevin Magnussen.

