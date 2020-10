Kjartansson scoret to og bommet på straffe da Vålerenga klatret opp i ryggen på Rosenborg og Molde

Vidar Örn Kjartansson spilte igjen hovedrollen da Vålerenga slo Sandefjord og meldte seg på i medaljekampen. Nå tror trener Dag-Eilev Fagermo på sølv.

Vålerenga slo Sandefjord 3–0 søndag kveld.

Sandefjord – Vålerenga 0–3

Vålerenga kom til Sandefjord med sjansen til å klatre helt opp i ryggen på Rosenborg. Med seier ville hovedstadslaget bare være ett poeng bak trønderne, som spilte 0–0 mot Kristiansund søndag.

Den sjansen tok Oslo-laget vare på. Etter et par kamper uten scoring, fant Vidar Örn Kjartansson veien til nettmaskene én gang i hver omgang. Tre minutter før slutt feide Aron Dønnum all tvil til side da han satte inn bortelagets tredje nettkjenning for kvelden.

Dermed er Vålerenga ett poeng bak Rosenborg og to bak Molde.

– Det er et «bikkjeslagsmål» om medaljene bak Bodø/Glimt og vi er ett av lagene. Det er klart at vi ønsker å være der. Da måtte vi vinne i dag, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport.

– Nå mener jeg det at selv om Vålerenga hadde en tøff sesong i fjor, har vi vist såpass mye så langt i år at vi kan ta sølvet, sier Fagermo.

Sist Vålerenga tok sølv var i 2010.

Redning på streken

Kampens første skremmeskudd var signert Dønnum. Høyrekanten var ikke vond å be da han fikk ballen ute til høyre. 22-åringen dro seg innover i banen og fyrte løs. Skuddet gikk like over mål før det smalt i reklameskiltene bak Sandefjord-keeper Jacob Storevik.

Enda nærmere var bortelaget to minutter senere. Da var Jonatan Tollås Nation først på et hjørnespark fra venstre. Headingen hadde retning mot det lengste hjørnet, men på bakerste stolpe sto Martin Kreuzriegler. Sandefjord-stopperen avverget på streken.

Det var den siste advarselen hjemmelaget fikk.

Målsniken slo til igjen

Halvveis ut i omgangen tok Vålerenga ledelsen.

Unggutten Osame Sahraoui løftet ballen inn i feltet til Henrik Bjørdal, som hadde kommet på et flott løp. Den nylig hjemvendte 23-åringen slo inn på bakerste stolpe, hvor Kjartansson enkelt skled ballen i mål. Scoringen var hans femte på like mange kamper.

Sandefjord kontrollerte resten av omgangen, uten å skape stort. Overtrykket voldte likevel Dag-Eilev Fagermo nok hodebry til at Vålerenga-treneren valgte å gjøre et bytte i pausen.

Aron Dønnum og Vidar Örn Kjartansson er blitt et radarpar. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Omdiskutert straffespark

To minutter etter pause mente dommer Tommy Skjerven at Kreuzriegler stoppet Bjørdal på ureglementært vis. Dermed fikk Kjartansson muligheten til å score sitt andre for kvelden.

Det maktet han ikke. Storevik gikk riktig vei og reddet straffesparket. På sidelinjen brølte Sandefjord-trener Martí Cifuentes av glede.

– De siste to årene har jeg ikke tatt straffer. Jeg har ikke tankene på riktig sted når jeg tar dem. Jeg vil ikke ta det neste, sier Kjartansson, som ellers var fornøyd med lagets prestasjon, til Eurosport.

Det var Kjartanssons andre straffebom i år. Han maktet heller ikke å score fra krittmerket da Vålerenga vant 2–1 over Molde i september. Da gikk forsøket fra elleve meter langt over mål.

Kjartansson og Dønnum

Kveldens to store stjerner var Kjartansson og Dønnum.

Knappe 20 minutter ut i den andre omgangen løsnet Dønnum igjen skudd. Denne gangen forsøkte høyrekanten å plassere ballen i det lengste hjørnet, men Storevik fikk akkurat slått til hjørnespark.

Kort tid senere så det ut som at Dønnum hadde spolert en sjanse da innlegget hans i retning Kjartansson ble blokkert. Dønnum fortvilte derimot ikke, løftet blikket og slo et innlegg som islendingen styrte elegant i mål mens et passivt hjemmelag sto og så på.

Tre minutter før slutt satte Dønnum spikeren i kisten.

Først vartet Storevik opp med en ny redning da Matthías Vilhjálmsson steg til værs og stanget ballen mot mål. Sandefjord-keeperen fikk derimot ikke gjort noe da Dønnum plukket opp returen og skjøt via vertenes Brice Wembangomo og i mål.

Vålerenga holdt med det dessuten nullen i Eliteserien for første gang siden 26. juli. Da slo Oslo-laget Strømsgodset 2–0 på hjemmebane.