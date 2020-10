Zlatan herjet i Milan-derbyet – Hauge forble på benken

Zlatan Ibrahimovic var tilbake og scoret to ganger da Milan slo Inter 2–1 i et dramatisk lokaloppgjør på San Siro. Jens Petter Hauge kom aldri på banen.

Zlatan Ibrahimovic scoret to mål mot sin tidligere klubb. Foto: Spada / LaPresse

Som følge av viruskarantene hadde ikke Ibrahimovic spilt siden han scoret begge målene da Milan slo Bologna 2–0 i serieåpningen 21. september. Lørdag trengte han imidlertid ikke mer enn ti minutter før han skaffet straffe. Inter-keeper Samir Handanovic stoppet straffen, men 39-åringen var rask på returen og fant nettmaskene.

Han doblet ledelsen tre minutter senere.

Like før halvtimen var spilt bestemte derimot Romelu Lukaku seg for at Zlatan ikke skulle få all oppmerksomheten og satte reduseringen.

Belgieren var dessuten involvert da Inter muligens burde fått mulighet til å utligne kvarteret før slutt. Inne i sekstenmeteren ble han felt av keeper Gianluigi Donnarumma, og dommeren pekte på straffemerket.

Etter at VAR-dommerne hadde vært inne i bildet ble det imidlertid dømt offside i situasjonen før. TV-bildene tydet samtidig på at ballen kom til Lukaku fra Milans Simon Kjær.

Dermed fortsetter den strålende sesongstarten for Milan. Til tross for Zlatans koronafravær står de med fire av fire mulige seirer i Serie A denne sesongen.

Jens Petter Hauge ble sittende på benken i lørdagens kamp.