Direkte: Norge stråler på Ullevaal

LEKKERT: Norge beholder ball, og noen herlige kombinasjoner fra Ødegaard via Sørloth slipper Moi gjennom i sekstenmeteren. Fra spiss vinkel forsøker han å hælsparke den i mål. Blir bare corner. Men et frekt og fint forsøk.

Norge tryggere nå i gjenvinningsfasen og har festet et grep om kampen.

Haaland på et karakteristisk løp inn i sekstenmeteren, men får ikke ballen.

Razvan Marin klemmer til, men laaaaangt over.

18′ DEL