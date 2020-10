Direkte: Norge nær å øke ledelsen

Norge 2 - 0 Romania Mål: Alexander Sørloth Målgivende: Birger Meling

KLASSE KLASSE KLASSE av Birger Meling igjen. For en førsteomgang han har. For et alternativ han er ute på venstre. Er et spillpunkt hver gang. Og nå satt innlegget, endelig. Godt på bakre til Alexander Sørloth. Og der satt den for RB Leipzigs nyervervelse.