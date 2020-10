Norsk håndballtrener ferdig i ungarsk toppklubb

Den norske håndballprofilen Bent Dahl forlater trenerjobben i den ungarske storklubben Siófok som følge av svake resultater i sesonginnledningen.

Bent Dahl (til venstre) er ferdig i Siófok. Her fra en tidligere anledning. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

Det skriver Siófok i en melding på sine nettsider.

Klubben opplyser at kontrakten med Dahl ble sagt opp mandag, og at nordmannen fratrer med umiddelbar virkning.

Dahl kom til Siófok i januar 2019 som assistent for klubbens daværende hovedtrener Tor Odvar Moen. Da Moen tidligere i år reiste hjem til Norge av hensyn til familien, fikk Dahl tilbud om å overta kollegaens jobb.

Drammenseren har så langt ledet den ungarske klubben i ni kamper, med seks seirer og tre tap som utfall. Nå er han ferdig i trenerjobben.

Superstjerne suspendert

«Vi takker Bent Dahl for hans tjenester til klubben vår og ønsker ham mye suksess i sin fremtidige karriere», skriver Siofok.

Det varsles samtidig at en ny hovedtrener snart vil være på plass.

Med til historien hører det at Siofok har gjort det til en vane å bytte ut sine trenere ofte. Siden klubben ble stiftet i 2009 har den hatt 11 ulike trenere.

I en annen melding på Siofoks nettsider fremgår det også at klubbens spanske stjerne Nerea Pena er suspendert fra troppen på ubestemt tid.

«Som en følge av dette kan hun ikke delta i trening eller kamper med seniorlaget inntil videre. Klubben vår har kontaktet spillerens manager, og vi vil komme med mer informasjon så snart det foreligger en konklusjon rundt samtalene», heter det i en uttalelse.

Bred erfaring

Bent Dahl har bred erfaring fra håndballmiljøet. Han har tidligere jobbet både med aldersbestemte landslag, trent lag i eliteserien og vært analyseansvarlig under flere landslagssjefer.

I Siofok fikk han ikke mange måneder i sjefsstolen.

Også ungarsk håndball ble i vår rammet av koronapandemien. Siofok lå på annenplass og hadde kurs for Champions League-spill da forrige sesong brått ble avblåst og nullet ut. Resultatene sesongen i forveien ble i stedet lagt til grunn for tildeling av de to Champions League-plassene. Da endte Siofok på tredjeplass.

Der ble det ikke spill i Europas gjeveste klubbturnering for Dahl og elevene i høst.

