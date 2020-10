Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

ULLEVAAL: Er en toromsleilighet på det glohete leilighetsmarkedet på Torshov i Oslo verdt fem millioner kroner?

Kanskje ikke, men det er det de går for.

Er en ung fotballspiller som løper rundt i striregnet på Ullevaal stadion før sin viktigste landskamp, verdt én milliard kroner?

Kanskje ikke, men det er verdien på en av fotball-Europas mest attraktive spisser nå.

Det finnes ingen korrekt pris hverken på leiligheter i Oslo eller topp internasjonale fotballspillere.

For det er markedet som til enhver tid bestemmer prisen.

Og akkurat nå forteller markedet at Norge har fått sin første milliardspiller på et landslag som har en verdi på over to milliarder kroner.

previous Martin Ødegaard og Jens Petter Hauge er to av norsk fotballs mest spennende spillere det neste tiåret. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Norges to mest verdifulle spillere, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, under landslagets trening på Ullevaal. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

RB Lepizig-spiss Alexander Sørloth har ifølge Transfermarkt en prisantydning på 218 millioner norske kroner. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Martin Ødegaard og Jens Petter Hauge er to av norsk fotballs mest spennende spillere det neste tiåret. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Norges to mest verdifulle spillere, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, under landslagets trening på Ullevaal. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN fullscreen next Norges to mest verdifulle spillere, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, under landslagets trening på Ullevaal. 1 av 3 VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

«Et positivt rykte»

– Jeg får mange spørsmål om norske fotballspillere, innrømmer Braut Haaland som i sommer forlot tenårene.

– Norsk fotball har fått et positivt rykte som jeg liker. Det er mange talenter og spillere på vei opp, fortsetter gutten med de få ordene og mange målene.

Erling Askeladd har skapt det positive ryktet som igjen gjør at verdien på norske fotballspillere har skutt i været.

De to mest seriøse aktørene på markedet innen verdivurdering på fotballspillere, plasserer jærbuen rett over og rett under milliard-grensen.

Den uavhengige sveitsiske forskningsorganisasjonen CIES spesialiserer seg på studier, statistikk og verdivurderinger innen toppfotballen.

I juni vurderte organisasjonen spillerne i de fem største ligaene. CIES anslo at Erling Braut Haaland var verdt 107 millioner euro – 1,16 milliarder norske kroner ut fra dagens valutakurs.

Tyske Transfermarkt er fotballens bibel på overganger og verdivurderinger. Det anerkjente selskapet satte i september-oppdateringen en pris på den norske Borussia Dortmund-spissen: 80 millioner euro, eller 870 millioner norske kroner.

Erling Braut Haaland er priset til rundt en milliard kroner. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Norges verdi: 2,1 milliarder

Slår du sammen anslagene til CIES og Transfermarkt er prislappen nøyaktig en milliard kroner.

Uten at det betyr at en eventuell overgang for 20-åringen ender med den prisen.

Men de gir en pekepinn. Eller prisantydning, som det heter i eiendomsbransjen. Så er det opp til markedet å avgjøre prisen.

Ut fra Transfermarkts vurderinger er en gitt norsk startellever mot Serbia torsdag verdt 2,1 milliarder kroner. Haaland er altså verdt 42 prosent av det norske lagets totalsum.

Les også «Norsk fotball trenger ikke flere hederlige tap nå»

Så mye er Norge verdt

Listen under viser verdien på de 11 som mest sannsynlig starter mot Serbia torsdag. Prisantydningen er basert på Transfermarkts siste oppdateringer.

Summene er omgjort til norske millioner kroner, basert på mandagens eurokurs på 10,87.

Dette viser at verdien på en norsk lag nå er på totalt 2,1 milliarder kroner:

Rune A. Jarstein: 9 mill.

Omar Elabdellaoui: 65 mill.

Tore Reginiussen: 9 mill.

Kristoffer Ajer: 44 mill.

Haitam Aleesami: 13 mill.

Martin Ødegaard: 489 mill.

Sander Berge: 218 mill.

Mathias Normann: 82 mill.

Stefan Johansen: 35 mill.

Alexander Sørloth: 218 mill.

Erling Braut Haaland: 870 mill.

På tilsvarende tid i oktober i fjor gjorde VG et anslag før EM-kvalikkampen mot Spania. Da var verdivurderingen 1,2 milliarder kroner på Norges startoppstilling. Men det var uten Haaland på laget.

Hva vi kan lese av disse tallene?

Norske fotballspillere er blitt attraktive igjen i det internasjonale markedet.

De største og mest pengesterke klubbene har fått opp øynene for norske unggutter.

Erling Braut Haaland sørger for at verdien på norske fotballspillere har økt betraktelig.

Og det igjen kan komme hans landsmenn til gode. Europa snakker om Haaland, Europa snakker om norsk talentutvikling, de store klubbene er igjen villige til å hente direkte fra Norge – ikke via en mellomstasjon i en middels stor liga.

Senest bekreftet ved 50-millionerovergangen for Jens Petter Hauge fra Bodø/Glimt til Milan sist uke.

Les også Kun én av 19 får toppkarakter før Serbia-kampen

Viser vei for landsmenn

Derfor kommer også torsdagens EM-playoffkamp mot Serbia på Ullevaal til å bli fulgt av trenere, klubbledere og speidere fra hele Europa.

Litt satt på spissen: Milliard-funnet fra Jæren er gull verdt for norske fotballgutter.

Haaland baner vei for yngre landsmenn som kan sikre gode kontrakter i gode klubber de neste årene.

Og så kan vi bare spekulere i hva verdien på norske fotballspillere blir om denne høsten ender med EM-sluttspill kommende sommer.

Men først må Haaland og kamerater i rød trøye slå Serbia. Den nye stjernespissen har 35 mål i obligatoriske kamper for klubb og landslag de siste 12 månedene.

Det er ingen grunn til at det skal stoppe nå for brennhete norske spillere på markedet.

Erling Braut Haaland er som en toppleilighet på Tjuvholmen, mens Jens Petter Hauge har etablert seg som nabo i etasjen under.

Det store spørsmålet er hvilken prisantydning de har i juli 2021.