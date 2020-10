Norges lag var det sjette yngste i Europa. Denne statistikken viser hvorfor landslagssjefen snakker så mye om erfaring.

Hva skal til for å komme til et internasjonalt mesterskap med et landslag? Holder det med rått talent? Nei, mener landslagssjefen.

Det norske laget mot Romania hadde en gjennomsnittsalder på 25,8 år. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB

Kort om saken

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener erfaring kan være viktigere enn talent for å nå mesterskap.

Det norske laget er blant de yngste i Europa.

Om to år vil det norske laget være på aldersgjennomsnitt med lagene som har nådd EM.

Onsdag spiller Norge mot Nord-Irland i Nations League. Kampen vises på TV 2.

Det er 55 nasjoner i Nations League. Lagenes startellever i forrige kamp viser hvor ungt det norske landslaget er i internasjonal sammenheng.

Hele troppen (24 spillere) ligger helt på gjennomsnittet og er «bare» det 21. yngste landslaget i Europa. Men ser vi på hvilke spillere som startet sist kamp, var Norge det sjette yngste laget med et aldersgjennomsnitt på 25,8 år sist runde i Nations League. Kun Ukraina, Wales, Kosovo, Luxemburg og Kypros stilte med yngre lag enn Norge.

– Det er et uvanlig ungt landslag vi har nå. Du ser også at vi har noen, som for eksempel Rune Almenning Jarstein (36), som drar alderen veldig opp, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

Hadde han byttet ut Jarstein med tolv år yngre Sondre Rossbach (24) i målet, ville det norske laget vært klart yngst i Europa.

To år opp til EM-gjennomsnittet

I grafikken under har vi merket de 20 nasjonene som skal til neste års EM med grønt. De som er i playoff er i gult. De som ikke skal til EM, er merket svart.

Linjene som går i kryss er henholdsvis aldersgjennomsnitt på troppene og de siste førsteelleverne av lagene som skal til EM.

Oversikten viser at førsteelleveren hos de EM-klare nasjonene i gjennomsnitt har en alder på 27,6. Altså nesten to år eldre enn den norske førsteelleveren.

– De beste landslagene pleier å ligge på 27–28 og opp til 30 år. Det er et uvanlig ungt landslag vi har nå. I startelleveren savner vi litt den mellomgenerasjonen, sier Lagerbäck om eget lag.

Litt banalt kan man altså si at det norske laget som startet mot Romania, vil være i mesterskapsalder til VM i 2022. Det forutsetter at Jarstein fortsetter å dra opp snittet.

– Det er det soleklare målet nå. Vi har en ung gjeng med en god del rutinerte spillere også. Det er en fin balanse. Men jeg tror vi unge kommer til å bli enda bedre de neste årene. Det blir en spennende norsk fremtid, sier 22-årige Kristoffer Ajer om veien mot VM.

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener de beste landslagene har en alderssammensetning på 27–28 år. Det viser også statistikken på lagene som skal til EM. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB

Erfaring kan trumfe talent

Det siste halvannet året har Lagerbäck ved flere anledninger gjentatt seg selv om hvor ungt det norske laget er. I en 11 minutter lang monolog etter det avgjørende tapet for Serbia, var han nok en gang inne på det.

Landslagssjefen mente blant annet at norske medier hadde bygget et «luftslott» om hvor store favoritter Norge var og i tillegg undervurdert serbernes erfaring.

På forhånd var konklusjonen fra norske medier klar: På papiret var Norge best. På banen så det derimot ikke slik ut.

Spillerne var «aggressive og sinte». Lagerbäck så seg nødt til å ta et uvanlig grep.

– Det er selvsagt for meg at det er erfarenhet, sier Lagerbäck på direkte spørsmål om erfaring eller talent er viktigst for å ta seg til mesterskap.

– Jeg hadde en kursleder en gang som definerte «talent» som en spiller som ennå ikke har lykkes. Det kan være en bra måte å uttrykke det på, fortsetter svensken.

Og kanskje var det faktisk den faktoren norske medier undervurderte før Serbia-kampen.

– For å håndtere tøff motstand, trenger du erfaring for å holde hodet kaldt og våge å holde deg til din spilleidé. Jeg tror ikke det går an å lære seg det på en annen måte.

Norge har en talentfull tropp. Det er alle enig om. Men i veien mot mesterskap, vil erfaring trumfe talent, mener landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB

Slik definerer landslagssjefen «erfaring»

Men hvordan måler man om en spiller har erfaring eller ikke?

Landslagssjef Lagerbäck har en slags definisjon:

– Om du ser på toppnivå, så spiller de i en så bra liga som mulig og helst i noen år. Når det gjelder landskamper, er man normalt ikke helt inne i det før man har spilt 8–9–10 landskamper fra start. Da skal det normalt sitte hvordan man skal spille, sier han.

Det er vanskelig å si hva Lagerbäck definerer som «en bra liga». Men om definisjonen settes på topp fem ligaer i verden, vil den norske førsteelleveren kun ha én spiller som defineres som erfaren på toppnivå: Rune Almenning Jarstein.

Resten har enten for få sesonger i topp fem-ligaene eller for få landskamper.

Fakta Startellever-erfaring mot Romania Rune Almenning Jarstein: Landskamper: 69 Sesonger i topp fem-liga: 6. sesong (Hertha Berlin, Bundesliga) Birger Meling: Landskamper: 13 Sesonger i topp fem-liga: 1. sesong (Nimes, Ligue 1) Kristoffer Ajer: Landskamper: 18 Sesonger i topp fem-liga: 0 (4 sesonger i Celtic/Kilmarnock, Skottland) Stefan Strandberg: Landskamper: 12 Sesonger i topp fem-liga: 0 (5 sesonger i Russland og 2. nivå i Tyskland/Italia) Omar Elabdellaoui: Landskamper: 48 Sesonger i topp fem-liga: 2, (Hull og Eintracht Braunschweig. Har også 6 sesonger i Hellas/Tyrkia) Martin Ødegaard: Landskamper: 25 Sesonger i topp fem-liga: 2. sesong (Real Sociedad/Real Madrid, La Liga) Mohamed Elyounoussi: Landskamper: 27 Sesonger i topp fem-liga: 1 (Southampton. Er nå på lån i Celtic) Sander Berge: Landskamper: 23 Sesonger i topp fem-liga: 2. sesong (Sheffield United, Premier League) Mathias Normann: Landskamper: 6 Sesonger i topp fem-liga: 0 (Er nå i sin 2. sesong i Rostov i Russland) Alexander Sørloth: Landskamper: 26 Sesonger i topp fem-liga: 2. sesong (Har en sesong i Crystal Palace og er nå i sin første sesong i RB Leipzig i Bundesliga) Erling Braut Haaland: Landskamper: 6 Sesonger i topp fem-liga: 2. sesong (Borussia Dortmund, Bundesliga)

Lagerbäck legger likevel til at det finnes unntak hvor talentet kan trumfe erfaring også på de største scenene.

– Erling Haaland er for eksempel et unntak. Men jeg tror han kan utvikle ting uten at han engang merker det selv jo mer erfaring han får.

Skal vi tro landslagssjefen vil altså flere av spillerne hans om to år være akkurat der et mesterskapslag bør være.

Åpningskampen i Qatar-VM spilles 21. november 2022, men først må Nord-Irland slås onsdag.