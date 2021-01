Juventus satte en stopper for Milans drømmerekke

(AC Milan – Juventus 1–3) Jens Petter Hauge (21) fikk for første gang sjansen fra start for Milan i Serie A, men måtte se at Juventus gikk seirende ut av toppkampen.

Ikke siden 8. mars 2020 hadde AC Milan tapt i Serie A. Tolv kamper i forrige sesong og 15 kamper i denne sesongen, 27 totalt (20 seirer og syv uavgjort), hadde de spilt siden det før kveldens storkamp mot Juventus.

Der var det Juventus som gikk seirende ut, og som effektivt satte en stopper for Milans drømmerekke.

Istedenfor at Milan dermed utnyttet at byrival Inter tapte mot Sampdoria tidligere onsdag, var det Juventus som virkelig spilte seg inn i kampen om ligagullet. Med Milan-seier kunne de langt på vei hekte av Juventus, men nå er de regjerende mesterne bare syv poeng bak Milan, med én kamp mindre spilt.

MILAN-TAP: Jens Petter Hauge og AC Milan tapte hjemme mot Juventus. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Jens Petter Hauge var sterkt delaktig da Milan utlignet etter 40 minutter. Nordmannen spilte fint gjennom til spissen Rafael Leão ute på venstrekanten, som igjen fant Davide Calabria inne i feltet. Midtbanespilleren bredsidet ballen i mål og sørget for at det sto 1–1 til pause. Hauge hadde flere andre gode involveringer før han ble byttet ut etter 67 minutter.

Kampens store spiller var imidlertid Federico Chiesa. Italieneren sendte først Juventus i ledelsen etter 18 minutter, etter at Paulo Dybala lekkert hælflikket han gjennom. De to kombinerte igjen da Chiesa bredsidet ballen ned i hjørnet fra 16 meter etter en times spill i Milano.

Fem minutter senere ble både Chiesa og Dybala byttet ut. Inn kom Weston Mckennie og Dejan Kulusevski og de to innbytterne kombinerte fint da McKennie satte inn 3–1-målet etter 75 minutter.

Det ble kampens siste mål og Juventus tok med det en svært viktig seier i kampen om ligagullet.