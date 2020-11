Klæbos morfar ble rammet av kreft

Morfar Kåre Høsflot har vært helt avgjørende for Johannes Høsflot Klæbos suksessrike karriere. Nå forteller han i et intervju med Adresseavisen at han startet kreftbehandling sist vinter.

Publisert: Nå nettopp

SUKSESS-DUO: Johannes Høsflot Klæbo har vært trent av morfaren Kåre Høsflot gjennom oppveksten og frem til statusen som verdens beste skiløper. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det kommer frem i et intervju med lokalavisen i Trondheim mandag. Der forteller han at han i en drøy måned denne våren fikk stråling seks dager i uken.

– Jeg føler meg ikke syk. Jeg har det bra, jeg, selv om jeg kjenner litt på svimmelhet etter behandlingen, sier Høsflot til Adresseavisen.

Prostatakreften ble oppdaget sommeren 2019.

Han sier det er en spesiell situasjon og regner med at han ikke blir å se på noen langrennsstadion denne sesongen.

Han fortalte barnebarnet Johannes Høsflot Klæbo at han var syk i mai.

– Men, det er ikke noe å snakke om. Det er sånn som skjer alle gamle menn, det, sa treneren Klæbo ifølge Adresseavisen.

Han forteller i intervjuet at barnebarnet tok det fint da han fortalte at han var blitt syk.

– Jeg har ikke følt at det har vært dramatisk. Jeg har vært litt slapp, og det har ikke vært så mye trening, sier han.

