Hynne nummer to i Roma

Hedda Hynne klarte ikke å kopiere fantomløpet fra tidligere i uken, men ble nummer to under Diamond League-stevnet i Roma torsdag kveld.

Hedda Hynne ble nummer to i Roma. Foto: Lise Åserud

Hedda Hynne stilte til start på 800 meter under Diamond League-stevnet i Roma i visshet om at ingen i verden har løpt fortere enn henne på distansen i år. Da var det ikke så rart at den vanligvis så blide 30-åringen smilte til kameraet da det passerte henne før start.

Farten var aldri høy nok til at Hynnes årsbeste var truet. Dermed fikk hun i større grad testet seg på et taktisk løpsopplegg. Inn på oppløpet var Hynne nummer tre. Der passerte hun Laura Muir, men britens landskvinne Jemma Reekie ble for sterk for Hynne og vant.

– Jeg synes Hedda holder det gående bra her. Dette er situasjoner som Hedda må takle, for det er dette hun kommer til å møte i et mesterskap. Hun gjør et nytt kjempeløp, og det på tampen av en uke hvor hun har gjort veldig gode løp, kommenterte NRKs friidrettsekspert og olympisk mester på distansen, Vebjørn Rodal.

Har løpt seg inn i verdenseliten

Hynne har, som Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen, tatt nye steg som friidrettsutøver i år. Denne høsten har hun har løpt seg inn i verdenseliten. Tjalve-løperen omtales nå som en medaljekandidat før et utsatt OL etter planen skal arrangeres i Tokyo neste sommer.

Det er ikke så rart, for september har virkelig vært Hynnes måned. Først løp hun inn til 1.59,15 under et stevne i Italia, og slettet med det Ingvill Måkestad Bovims ti år gamle norgesrekord på 1.59,82. Tirsdag satte hun ny årsbeste i verden med over et halvt sekunds margin da hun leverte et superløp i Sveits, der hun løp på 1.58,10.

Fredag slutter Hynne seg til resten av Tjalve-troppen som skal delta i NM i Bergen. Da skal rekorden hun satte i løpet i Sveits feires.