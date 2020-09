Bekreftet: Sørloth klar for RB Leipzig

Alexander Sørloth (24) har skrevet under for Bundesliga-klubben RB Leipzig.

Alexander Sørloth blir tysklandsproff. Greier han å ta Bundesliga med storm som Erling Braut Haaland (t.v.) gjorde forrige sesong? Foto: Stephen McCarth, Bildbyrån

Det bekrefter den tyske klubben på sine hjemmesider.

– Etter de første samtalene med klubben ble det raskt klart for meg at jeg ønsket å spille for RB Leipzig. Klubben vekket forrige sesong oppsikt med imponerende prestasjoner i ligaen, og spesielt i Champions League. Den offensive fotballen Julian Nagelsmann står for, passer perfekt til min spillestil, sier Sørloth.

Han får 19 som sitt draktnummer og har skrevet kontrakt med klubben til sommeren 2025.

Landslagsspissen scoret nylig to mål da Norge slo Nord-Irland 5–1 i Uefas nasjonsliga. Trønderen spilte en kanonsesong for Trabzonspor på utlån fra Crystal Palace og ble toppscorer i den tyrkiske ligaen. I alt scoret han 33 mål i serie og cup.

Prestasjonene skal ha ført til interesse fra flere storklubber. Nylig røpet Trabzonspor-president Ahmet Agaoglu at Tottenham ønsket å hente Sørloth. Der ville han i så fall trolig ha blitt reserve for Englands superspiss Harry Kane.

I stedet velger Sørloth tysk fotball som sitt neste stoppested. I RB Leipzig kan han regne med å få rikelig med spilletid. Klubben solgte i sommer storscoreren Timo Werner til Chelsea.

Leipzigs sportsdirektør Markus Krösche omtaler Sørloth som Bundesliga-klubbens «drømmespiller» når de måtte ut på spissjakt.

– Han har en utrolig fysisk tilstedeværelse og er en teknisk god spiller. Han er god på hodet og en god avslutter. Alexander har alle ferdighetene som er viktige for fotballen vi spiller, sier Krösche.

Sørloth presenteres for pressen onsdag kl. 12:00.

Fakta Alexander Sørloth Alder: 24 (født 5. desember 1995) Posisjon: Spiss Klubb: RB Leipzig Tidligere klubber: Trabzonspor (lån), Crystal Palace, Gent (lån), Midtjylland, Groningen, Bodø/Glimt (lån), Rosenborg. A-landskamper/mål: 24/8 Ligakamper/mål sist sesong: 34/24 Aktuell: Klar for RB Leipzig i tysk Bundesliga.

– Et eventyr

Da Adresseavisen snakket med pappa Gøran Sørloth tirsdag morgen, var han i ekstase.

– Det er et eventyr. Eller sier som Nils Arne har sagt: Det er jo ikke et eventyr, for det er jo i ferd med å bli virkelighet, sa Sørloth.

Koblingen til Leipzig har vært der lenge, og man har egentlig ventet en god stund på at spissen skal bli presentert.

– Ja, vi har jo visst om dette i tre uker. Så har det vært noen spennende dager i det siste, hvor ting har dratt litt ut. Men når det nærmer seg, slik det gjør nå, er det klart det er spesielt. Og godt. Både for Alexander og alle rundt, sier Sørloth.

Haaland: – Et bra steg

Med Sørloth-overgangen blir det fem nordmenn å se i 1. Bundesliga kommende sesong. Fra før av tjener Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Håvard Nordtveit (Hoffenheim), Julian Ryerson (Union Berlin) og Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin) til livets opphold i den tyske toppdivisjonen.

Haaland ser frem til å se hva landslagskameraten kan få til på en enda større scene.

– Jeg tror det kan bli et bra steg for ham. Som for alle andre, blir det viktig for ham å få kamper. Nå må han rett inn i sesong uten en oppkjøring, sier Haaland i et Viasport-intervju med Jan Åge Fjørtoft.

– Han er en svær spiss som blomstrer i selvtillit. Det blir spennende å spille og følge med ham de neste årene, legger Haaland til.

Prøvde alt

I forrige uke sa Trabzonspor-trener Eddie Newton at klubben hadde gjort alt den kunne for å få Sørloth til å bli værende ett år til.

– Vi har prøvd alt, men han har bestemt seg og vil dra et annet sted. Spillerens hjerte er ikke i klubben. Om han ikke ønsker å være her, må vi la ham dra og finne en erstatter, sa Newton.

Sørloth har vært under kontrakt med Premier League-klubben Crystal Palace siden overgangen fra danske Midtjylland i februar 2018, men ble i fjor sommer sendt på et toårslån til Trabzonspor.

Alexander Sørloth har her akkurat scoret Trabzonspors andre scoring mot Besiktas i februar i år. I feiringen blir han omfavnet av Filip Novak. Foto: Murad Sezer, Reuters / NTB

Serieåpner i helgen

Ifølge avtalen kunne ikke Palace avbryte låneoppholdet. I tillegg sikret tyrkerne seg en opsjon på å kjøpe Sørloth etter to år. Skal vi tro Trabzonspors klubbpresident, deler klubbene nå i stedet overgangssummen fra Leipzig.

Agaoglu har i et intervju med Fanatik uttalt at de hadde satt en prislapp på Sørloth verdt rundt 320 millioner kroner.

– Vi skal få 50 prosent av overgangssummen. Det har vært tilbud på 20 millioner euro, men ikke 25–30. Vi ønsker oss 15 millioner euro hver, sa Agaoglu.

Forrige sesong tok RB Leipzig seg helt til semifinalen i Champions League. I Bundesliga ble laget nummer tre. Søndag serieåpnet Julian Nagelsmanns menn med 3–1 i hjemmemøtet med Mainz.

