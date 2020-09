Bayern fikk juling da de først tapte

Med Robert Lewandowski på benken for Bayern München gikk Hoffenheim offensivt til verks og overrumplet den regjerende mesteren. Hoffenheim vant til slutt 4–1.

Thomas Müller og Robert Lewandowski måtte konstatere at Bayern ikke hadde dagen borte mot Hoffenheim. Foto: WOLFGANG RATTAY / NTB

NTB

Hoffenheim – Bayern München 4–1

Forrige sesongs trippelmester var ubeseiret i 32 kamper i ulike turneringer og hadde vunnet de 23 siste, men fikk juling i Sinsheim. Etter å ha vunnet serie, cup og mesterliga forrige sesong kom Bayern rett fra seier over Sevilla i den europeiske supercupen.

– Vi visste at dette ville skje før eller senere, sa Bayern-trener Hansi Flick, som ikke ville være med på at laget ble felt av stor kampbelastning.

Fakta Fotball Tyskland 1. Bundesliga menn søndag, 2. runde: Freiburg – Wolfsburg 1–1 (1–1) Mål: 1–0 Nils Petersen (11), 1–1 Josip Brekalo (42). 3200 tilskuere. Hoffenheim – Bayern München 4–1 (2–1) Mål: 1–0 Ermin Bicakcic (16), 2–0 Munas Dabbur (24), 2–1 Joshua Kimmich (36), 3–1 Andrej Kramaric (77), 4–1 Kramarić (str. 90). 6030 tilskuere.

– Vi lot motstanderen komme enkelt til sjanser og var ikke skarpe nok selv, sa han.

Flick lot Lewandowski, Niklas Süle, Leon Goretzka og Lucas Hernández få hvile fra start, og hjemmelaget tok initiativet ansporet av sin nye trener Sebastian Hoeness, som er nevø av Bayern-legenden Uli.

Det var langt fra ufortjent da Hoffenheim tok ledelsen etter et drøyt kvarters spill. En godt slått corner av Dennis Geiger traff pannebrasken til Ermin Bicakcic, som stanget inn 1–0.

Hoffenheims målscorere Ermin Bicakcic og Munas Dabbur omfavner hverandre etter førstnevntes ledermål. Foto: Uwe Anspach / dpa via AP / NTB scanpix

Enveiskjøring

Syv minutter senere la Munas Dabbur på til 2–0 da han enkelt chippet ballen over Manuel Neuer i Bayern-buret og i mål etter at høyreback Benjamin Pavard på uheldig vis taklet ballen gjennom til Hoffenheims israelske spiss.

Joshua Kimmich reduserte for Bayern med et flott skudd etter 35 minutter, men Hoffenheim-spillerne reagerte på at Bayern spilte videre mens Bicakcic lå nede med det som trolig er en alvorlig skade.

Hjemmelaget fortsatte å presse på i 2. omgang, men en god Neuer holdt Bayern inne i kampen. Lewandowski kom inn like før timen var spilt, men det var Hoffenheim som skulle score igjen da Andrej Kramaric la på til 3–1.

Nedsabling

Samme mann kunne score sitt annet mål for dagen på straffespark på overtid. Han satte ballen sikkert i mål og fullførte nedsablingen.

– Det gikk slik vi forestilte oss det. Laget mitt viste i dag hva det kan, og selvtilliten bare vokste gjennom kampen, sa Hoeness.

Håvard Nordtveit var ikke med for Hoffenheim. Han er ute med en skade i foten.

Med seieren er Hoffenheim på tabelltopp med full pott etter to kamper, og 7–3 i målscore. Augsburg er det andre laget uten poengtap. Bayern kom hardt ned på jorda etter 8–0 over Schalke i serieåpningen.

Freiburg kunne også hatt full pott, men måtte nøye seg med 1–1 mot Wolfsburg i rundens siste kamp.

Bayern får sjansen til å reise seg når Erling Braut Haaland og hans Borussia Dortmund er motstander i den tyske supercupen onsdag.