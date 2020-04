Til vanlig utvikler ingeniørene verdens raskeste racerbiler. Nå produserer de livreddende koronautstyr.

Lagene i motorsporten Formel 1 har noen av verdens beste ingeniører. Ekspertisen blir nå brukt til å utvikle utstyr for koronarammede.

Det er godt over 1000 personer som jobber for hvert Formel 1-lag. Foto: AMANDA PEROBELLI / REUTERS

Formel 1-sirkuset skulle nå ha vært godt i gang med 2020-sesongen, men som i de fleste andre idretter, står alt på stedet hvil etter spredningen av koronaviruset.

For å bedre situasjonen i verden, har de ressurssterke lagene stilt sin ekspertise til disposisjon.

Over 1000 personer jobber for de 20 motorsportlagene i Formel 1, slik at to sjåfører på hvert lag skal kunne kjøre billøp verden rundt. Ingeniørene, som vanligvis utvikler verdens raskeste racerbiler, har nå gått i gang med å produsere livreddende utstyr til koronarammede.

– Når disse personene ikke kan jobbe med bilene, er det helt genialt at de kan jobbe med det verden trenger, sier Atle Gulbrandsen, Formel 1-kommentator for Viasat og sportssjef i Norges Bilsportforbund.

Fakta Formel 1 Formel 1 er verdens mest populære motorsport. De tradisjonsrike racerbilløpene er blitt arrangert i 70 år. Hver sesong arrangeres det rundt 20 løp, der sammenlagtvinneren stikker av med verdensmestertittelen. Årets sesong er utsatt på ubestemt tid. Lewis Hamilton er regjerende mester og har vunnet VM-tittelen seks ganger. Briten kjører for Mercedes. Tyske Michael Schumacher er sportens mest meritterte utøver. Han vant VM-tittelen syv ganger.

Lewis Hamilton og Sebastian Vettel er to av de største profilene i Formel 1. Foto: CARLOS JASSO / REUTERS

Blant verdens beste ingeniører

Suksessrike Mercedes har stått i front. Det ubestridt beste Formel 1-laget de siste årene har utviklet en maske som gjør det lettere å puste for koronaviruspasienter med lungeinfeksjoner.

Ved bruk av spesialmasken behøver ikke pasienter hjelp av en respirator. Tirsdag var 10.000 eksemplarer bestilt for levering til britiske sykehus.

«Disse livreddende enhetene vil holde pasienter utenfor respiratorer og redusere etterspørselen etter intensivsenger og ansatte», heter det i en pressemelding.

Gulbrandsen mener at flere av de beste ingeniørene i verden, uansett spesialiseringsområde, jobber i Formel 1. Han får ofte spørsmålet om hvorfor ikke disse personene bytter ut racerbiler med en jobb i et forskningslaboratorium. Svaret mener han er enkelt.

– Det har med at det er enorme pengesummer i Formel 1. Det er svært gode lønninger til de beste. Mange flinke ingeniører trigges også i konkurranseaspektet. Derfor er de i Formel 1 for å konkurrere og hele tiden utvikle ny teknologi, forteller han.

Den kjente tyske bilprodusenten er ikke alene om å bidra. Formel 1-lagene Haas, McLaren, Racing Point, Red Bull, Renault og Williams er også en del av samarbeidet om å produsere sårt tiltrengt medisinsk utstyr.

Mercedes-ingeniører har stått bak en ny maske som gjør det lettere å puste for koronaviruspasienter med lungeinfeksjoner. Foto: James Tye / UCL

Bruker 3D-printing

I Formel E, verdens første helelektriske racerbilkonkurranse, har man også vært klokkeklar på at man må tilby hjelp til koronarammede.

– Det er åpenbart at alle burde bidra. Vi må stå sammen i den globale kampen mot viruset. Alle kan gjøre noe for å hjelpe til, sier Alberto Blanco til Aftenposten.

Spanjolen er ingeniør for det indiskeide laget Mahindra. I fjor ble han kåret til årets ingeniør i Formel E. Blanco leder nå et prosjekt der de designer en spesiell respirator ved hjelp av 3D-printing.

Disse består av to luftstrømmer, som betyr at hver respirator kan betjene mer enn én pasient om gangen. Det vil doble kapasiteten til de som allerede er i bruk på sykehus over hele Spania.

– Vi har allerede testet respiratoren med gode resultater. Nå går vi gjennom alle sikkerhetstester for å få validering for bruk på sykehus, forteller han.

Blanco forventer at han og resten av laget vil ha et ferdig produkt klart innen få dager.

Alberto Blanco (i midten) jobber som ingeniør for Formel E-laget Mahindra. Foto: Mahindra Racing

– Teknologi på høyt nivå

Den velstående Agnelli-familien, som står bak velkjente Ferrari, har også bidratt. De har donert over 100 millioner til italienske myndigheter og kjøpt 150 respiratorer.

– Kompetansen er veldig høy til å kunne utvikle all mulig teknologi. Det er sånn sett ikke en veldig sammenheng mellom det å utvikle en Formel 1-bil og en respirator, bortsett fra at det er teknologi på høyt nivå begge deler, forteller Gulbrandsen.

Sportssjefen minner også om det han tror ikke mange er klar over: Hvert Formel 1-lag må konstruere bilene fra grunnen. En bil består av mange tusen deler og alt lages selv av fabrikkene. Derfor er ikke jobben som ingeniør for hvem som helst.

– Det er ikke bare å gå og kjøpe hyllevarer, sier han.

Ingen vet når årets Formel 1-sesong kan starte. Onsdag ble Canada Grand Prix avlyst. Det er det niende løpet som utsettes grunnet koronaviruset.