Kurt Maflin i kampen mot Mark Allen. Foto: Nigel French / PA

Nær norsk snookersensasjon i storturnering: – Vi er målløse

Kurt Maflin hadde en av verdens beste i kne i UK Championship.

Publisert: Publisert: I går 18:19

Kurt Maflin har møtt relativt overkommelig motstand i de tre første rundene i UK Championship, men onsdag ventet en meget tøff motstander i åttendedelsfinalen.

Mark Allen har vært i finalen i turneringen to ganger, senest i fjor, og nordiren er rangert som nummer sju i verden. Maflin er nummer 41. Dermed var det en krevende, men ikke umulig oppgave for engelskmannen som konkurrerer for Norge i snooker.

Maflin åpnet sterkt og ledet 3–1 over konkurrenten og kompisen, før Mark «The Pistol» Allen utlignet til 3–3. På dette tidspunktet i turneringen vinnes kampen av den som blir først til å vinne seks partier.

Kurt Maflin, som før årets turnering aldri har kommet lenger enn til tredje runde, slo tilbake og ledet 5–4. Dermed trengte han bare å vinne ett parti for å være i en sensasjonell kvartfinale.

– Spiller lurt

I det nest siste partiet startet han godt og grep sjansen da han fikk den, men måtte se motstanderen ta over etter å ha tatt ledelsen 33–0. Allen vant det tiende partiet, og de to måtte spille et siste og avgjørende parti. Også der startet Maflin sterkt.

– Han spiller lurt her nå, jeg liker det jeg ser, sa Eurosport-kommentator Edwin Ingebrigtsen etter spill som satte Allen i trøbbel.

Maflin ledet og var i ferd med å avgjøre, men mot slutten av kampen valgte han å gjøre et risikabelt støt.

– Ble du for overmodig der? Vi er målløse her i studio nå, sa Ingebrigtsen.

Forsøket mislyktes, og Allen fikk sjansen på bordet. Han hadde en relativt enkel jobb med å sikre poengene som behøvdes for å slå nordmannen og ta seg til kvartfinalen.

Beste nordmann

– For en mulighet dette var for Kurt. Dette må være fryktelig bittert, utbrøt Eurosports kommentator etter at kampen var over.

Tross tapet er dette det beste en nordmann har gjort i snooker noensinne. Aldri har noen kommet så langt i en av de tre grand slam-turneringene.

På verdensrankingen, som er en totalrangering av spill over to år, er han nå oppe på 41. plass. Mens på rangeringen over årets sesong, er han helt oppe på en 12. plass.

– Det er veldig, veldig bra. Hvis han holder seg innenfor topp 16, er han garantert Grand Prix og Player Championship. Der er det mye penger og mange rankingpoeng involvert, forklarer Ingebrigtsen.