Skadet etter bruk av vinkelsliper: Blekkan kan kjøre Elitloppet med «ett øye»

Jomar Blekkan fikk en høydramatisk inngang til sitt livs oppgave som travkusk. En metallsplint i det ene øyet må fjernes etter uhell med en vinkelsliper.

Jomar Blekkan sammen med Looking Superb før Elitloppet i trav søndag. Foto: Per Jørgensen, Equus / NTB scanpix

NTB-Espen Hartvig

Fredag var travveteranen på sykehus for å få fjernet splinten.

– Ja, det er jo bare utrolig. Torsdag var ulykken ute da jeg jobbet med en vinkelsliper. Jeg fikk en sponbit inn på øyet. Den må opereres ut, og derfor sitter jeg her på St. Olavs hospital nå, sier Blekkan til NTB.

– Det gjør veldig vondt i det høyre øyet, men jeg kan se, og jeg har sovet brukbart i natt. Jeg ble henvist til en spesialist av fastlegen min, og jeg regner med at dette skal være et enkelt inngrep. Jeg kommer ikke til å bli sykmeldt, og jeg kommer helt sikkert til å dra til Solvalla for å kjøre Looking Superb i Elitloppet. Ikke ti ville hester kan forhindre meg fra å få guttedrømmen i oppfyllelse, sier 66-åringen.

Blekkan skal kjøre norske Looking Superb i Elitloppet søndag. Der får finalevinneren 3 millioner svenske kroner.

Måtte ringe eieren

Når Adresseavisen snakker med Blekkan i 13-tiden fredag ettermiddag, forteller kusken at han har snakket med hesteeier Kolbjørn Selmer for å berolige ham.

– Han hadde bare lest det som har stått i nettavisene, og begynte å spekulere. Jeg måtte ringe ham og si at dette går helt sikkert bra, sier Blekkan rolig.

Planen er å dra til Oslo lørdag, før ferden går videre til Stockholm.

Blekkan trente Looking Superb i fire år før hesten flyttet til Frankrike. Søndag sitter trønderkusken opp bak sin yndling for første gang på 18 måneder.

Jomar Blekkan er tilbake som kusk for Looking Superb i Elitloppet søndag. Foto: Christine Schefte / Ann-Iren Bævre

Elitloppet er et av verdens tre mest prestisjetunge travløp. Det går i år uten tilskuere til stede.

Et lite skjær i sjøen er ikke nok til å få Jomar Blekkan til å tenke negativt. Han gleder seg som en unge til søndagens Elitloppsfest, dog for tomme tribuner. Vanligvis er det flere enn 30 000 tilskuere på Solvallas enorme tribuner når Elitloppet kjøres, men i år blir det ikke noe publikumsbrøl.

– Jeg har kjørt foran 30 000 tilskuere tidligere og vet hvordan det føles. Nå skal jeg kjøre Elitloppet, og det har vært en guttedrøm hele livet, sier Blekkan.

(NTB / Adresseavisen)