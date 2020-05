Molde-direktøren: – Dette er en trist dag

Vegard Forrens tid i Molde Fotballklubb er over. Det bekrefter partene torsdag kveld.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vegard Forren har spilt kamper for Molde de 18 siste sesongene. Nå er veteranen ferdig i klubben. Her forlater han drøftelsesmøtet med MFK sammen med rådgiver Sverre Mauseth mandag. FOTO: BJØRN BRUNVOLL Foto: Bjørn Brunvoll

Her er pressemeldinga som slår fast at Forrens arbeidsforhold med MFK er avsluttet, halvannet år før kontrakten opprinnelig går ut:

«Molde Fotballklubb og Vegard Forren er i dag blitt enige om at spilleren avslutter sitt arbeidsforhold med klubben, med virkning fra 31. mai i år. Forren står nå fritt til å finne seg ny arbeidsgiver før sesongstart.

– Jeg synes det er trist å avslutte karrieren i Molde FK på denne måten. Men jeg innser at handlingene mine utgjør et tillitsbrudd. Jeg vil beklage overfor familien, venner, spillerne, klubben, fansen og alle som elsker Molde FK at dette eventyret endte på denne måten, sier Vegard Forren.

– Jeg har sammen med Molde FK både i 2015, og nå i mars i år, tatt initiativ til, og lagt til rette for, at jeg skal kunne få bukt med mine spilleproblemer gjennom å tilrettelegge for behandling. Jeg er nå i en prosess for å få bukt med mine spilleproblemer gjennom slik behandling – og er nå fast bestemt på å rydde opp etter meg, og legge denne sykdommen bak meg en gang for alle. Jeg vet at jeg fortsatt har mye ugjort på fotballbanen, sier Vegard Forren.

Detaljene i fratredelsesavtalen er konfidensiell mellom partene, men innebærer blant annet enighet om et sluttvederlag. Forren skal også gjøre opp sin gjeld til spillernes «botkasse».

– Dette er en trist dag, både for Vegard og alle som elsker Molde Fotballklubb. Vegard har vært en nøkkelspiller og humørspreder i Molde de siste 13 årene, og han er en av landets beste fotballspillere.

– Vi er glade for at Vegard selv har innsett alvoret i sine handlinger, og at han har valgt å være åpen om sine personlige utfordringer. Han har nå forpliktet seg – både overfor seg selv og sine nærmeste – til å følge et behandlingsopplegg for å få bukt med problemene. Spilleavhengighet er et alvorlig samfunnsproblem som både Molde Fotballklubb og resten av Fotball-Norge må ta enda mer på alvor gjennom forebyggende tiltak, folkeopplysning og oppfølging. Det er viktig for fotballen at Vegard nå tør å gi denne skyggesiden et ansikt, sier Stavrum.

– Vi ønsker Vegard alt godt i tiden fremover, både på og utenfor banen. Jeg er sikker på at Vegard vil bli tatt varmt imot neste gang han løper ut på Aker Stadion, sier Ole Erik Stavrum.»

Les også Forren er ferdig i Molde

Ole Erik Stavrum er administrerende direktør i Molde FK. Foto: Trond Hustad

Disiplinærsak

Det har pågått en disiplinærsak mellom Forren og MFK siden februar. Da ble det kjent internt at 32-åringen har tatt penger fra MFK-spillernes felles konto for å betale ned privat spillegjeld. Det skal fortsatt gjenstå fortsatt et beløp mellom 50 og 100.000 kroner som ikke er tilbakebetalt.

Det første offisielle møtet mellom partene var 3. mars. Siden har det vært en rekke formelle og uformelle møter. Mandag tok situasjonen en ny vending da Forren møtte arbeidsgiveren til et såkalt drøftelsesmøte på Aker stadion.

Drøftelsesmøte

I etterkant sto Forren fram og fortalte om sin langvarige spilleavhengighet i Romsdals Budstikke og TV 2. De siste dagene har partene vært i dialog om en felles løsning, og torsdag ble altså Forrens karriere i MFK avsluttet.

Vegard Forren kom til Molde fra KIL/Hemne i 2007. I 2013 var han Southampton-spiller i seks måneder før han returnerte til Aker stadion. Etter 2016-sesongen gikk han til Brighton som Bosman-spiller. Sommeren 2017 signerte han en ny kontrakt med MFK. I fjor ble den forlenget ut 2021-sesongen.

Vegard Forren ble seriemester med Molde i 2011, 2012, 2014 og 2019. Han ble cupmester i 2013 og 2014. Midtstopperen spilte gruppespill i Europa League i 2012 og 2015. Han har 33 A-landskamper for Norge.