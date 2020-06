Klæbo signerte gullkantet avtale. Flere av de andre skistjernene sliter med å selge den ledige sponsorplassen på skidressen.

Skiforbundet har til neste sesong gitt langrennsutøverne lov til å selge markedsplass på skidressen til private sponsorer. Flere av utøverne er usikre på om de kommer til å klare å tiltrekke seg nok interesse.

Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger og Pål Golberg trente sammen i Oslo onsdag. Foreløpig er det kun Røthe som er nære å signere en privat sponsoravtale. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

BOGSTAD/LILLOMARKA: Tirsdag kom nyheten om at Johannes Høsflot Klæbo hadde signert en «rekordavtale» med Uno-X frem til 2025.

Ifølge VG, skal avtalen ha en totalramme på 25 millioner kroner. Altså fem millioner i året.

For Uno-X innebærer avtalen blant annet at de får retten til å sette sin logo på Klæbos renndress og overtrekk.

Fakta Langrennslandslagets nye sponsorregime * 31. mars signerte Skiforbundet avdeling langrenn ny hovedsponsoravtale med Sparebank 1 verdt tjue millioner over to år. * Den nye avtalen gir forbundet fem millioner mindre i året enn tidligere. * Det gjorde blant annet at utøverstipendet på 120.000 i året for landslagsutøverne bortfalt. * Samtidig lanserte de en ny markedsmodell der utøverne har større frihet til å innhente seg private sponsorer og selge reklame på egen landslagsbekledning. * Den uventede nedgangstiden i økonomien har gjort det vanskelig for flere av utøverne å innhente sponsorer.

Får selge sponsorplass

Klæbos avtale har kommet på plass etter at Skiforbundet tidligere i år åpnet for at langrennsutøverne fra og med neste sesong kan selge sin egen reklameplass på bekledningen.

Denne åpningen for utøverne til å hente inn private sponsorer, kom som en følge av at forbundets hovedsponsor Sparebank1 går inn med lavere summer enn tidligere.

Dagen etter at Klæbo annonserte sin nye privatsponsor Uno-X, var han på plass på landslagstrening i Trondheim. Der var den nye sponsoren allerede på plass på brystet. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

Det har også vært press både fra klubber og utøvere om at utøverne skulle ha større kontroll på sin egen merkevare.

– Jeg synes det er bra at vi er en idrett som har utøvere som har den markedsverdien. Alle har nok ikke sjanse til de summene der. Men du har noen, og jeg tror flere er kapable til å få inn brukbart på det merket der, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum om Klæbos nye avtale.

Mer til de beste, mindre til de nest beste

Med muligheten til å innhente private reklamesponsorer, forsvinner også landslagsstipendet på 120.000 kroner i året som hver utøver tidligere har fått.

For utøverne som ikke har vært vant til å stå på seierspallen og innkassere premiepenger, har det stipendet vært sårt tiltrengte midler.

– Det er vel to sider med denne ordningen. Det er jo positivt for de beste. Er du ny på landslaget og sliter med å få det til å gå rundt, er det jo dumt. Du får en mindre grunnlønn. Det er ikke bare, bare for de nyeste å få solgt det merket. Det er noe positivt og noe negativt med å gjøre det på denne måten, sier Ragnhild Haga.

Ragnhild Haga mener den nye landslagsordningen er positivt for de beste og mest kjente løperne, og negativ for dem som kommer bak. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Flere sliter med å selge

OL-vinneren på 10 kilometer fristil fra Pyeongchang er en av mange utøvere som i et, for tiden, vanskelig sponsormarked ikke har fått solgt merket på dressen-

– Jeg har nok ikke kommet noen vei, sier hun.

Det samme er tilfellet for herreløperne Simen Hegstad Krüger, Pål Golberg og Hans Christer Holund.

– Vi får se om det åpner seg noen muligheter utover sommeren. Pr. dags dato er den plassen ledig, sier Holund.

– Det er mange bransjer som sliter, men jeg håper å få på plass noe før sesongen. Vi får ta det som en eventuell bonus, sier Golberg.

En som derimot ser ut til å få solgt sin private sponsorplass, er Sjur Røthe. Om kort tid vil han etter all sannsynlighet signere en avtale med en vestlandsbasert bedrift, opplyser han til Aftenposten.

– Men jeg ligger ikke på noe Klæbo-standard, sier Røthe om hvilke summer det er snakk om.