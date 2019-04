Arsenal misbrukte muligheten til å rykke fra Solskjærs United

EVERTON - ARSENAL 1–0

Arsenal snublet mot Everton og tapte verdifulle poeng i kampen om Champions League-plass til høsten. Phil Jagielka avgjorde til 1-0 søndag.

Everton har vært i bra slag i det siste. Midtstopper Jagielka scoret etter bare ti minutter. Han fikk en lett jobb med å fikse 1-0 fra et par meters hold. Scoringen kom etter et langt innkast der Arsenals Sead Kolasinac var nest sist på ballen.

Jagielka var ikke tatt ut i startoppstillingen, men kom inn på laget da Michael Keane ble uggen under oppvarmingen.

– Lagånden og kvalitet ble avgjørende. Seieren var fortjent, men vi kunne vunnet klarere, sa Everton-manager Marco Silva etter kampen.

Arsenal følte seg snytt for et straffespark like før Evertons ledermål. Alexandre Lacazette ble taklet hardt idet han ga fra seg ballen inne i feltet.

Tett

Arsenal gikk hardt ut fra start i 2.-omgangen, og det ga Everton periodevis trøbbel. Hjemmelaget var på sin side pigge i enkelte situasjoner framover. To ganger hadde Everton klare sjanser da Arsenal ble mer og mer offensiv i sin jakt etter utligning.

Keeper Jordan Pickford brukte forrige helg til en omskrevet fuktig bytur i Sunderland, men det var ute av kroppen på Goodison søndag.

Etter Arsenals tilbakeslag er kampen om plassene bak suverene Liverpool og Manchester City svært tett med seks serierunder igjen å spille: Tottenham (64 poeng), Arsenal (63), Chelsea (63) og Manchester United (61) jakter på tredje- og fjerdeplassen. De gir plass i den lukrative mesterligaen neste sesong.

Chelsea spiller hjemme mot West Ham mandag.