Warholm satte ny europeisk rekord: - Det er spinnvilt!

Warholm tok sesongens andre seier på 400 meter hekk utendørs på Bislett torsdag kveld. Ulsteinvikingen hadde ingen problemer med å ta sin andre seier på under en måned, og kunne juble foran hjemmepublikumet i Oslo.

Warholm sprang i nest ytterste bane, og gikk knallhardt ut fra start. Bare Kyron McMaster klarte å holde noenlunde følge halvveis, men hadde ingen sjanse mot nordmannen, som stormet inn til en soleklar seier.

– Dette er en av gangene jeg lurer på om det er sant det jeg ser. Sist gang jeg hadde denne følelsen var i London i 2017. At jeg skulle sette Europa-rekord, det er så spinnvilt. Jeg er så fornøyd. Det er helt sykt, jeg finner ikke på noe bedre å si, sa Karsten Warholm til NRK etter at han hadde fått igjen pusten.

Lise Åserud / NTB scanpix

– Fantastisk følelse

Før løpet hadde han en personlig rekord på 47,64, men trener Leif Olav Alnes hadde troen på at mannen fra Ulsteinvik kunne springe ned mot 47,30.

– Treneren har sagt at det er mulig, og det viser at man har troen. Men jeg vet hvor tungt det er. Men alt arbeidet som er lagt inn, her på Bislett, med de sterke konkurrentene og europarekorden som har stått i mange år, det er en fantastisk følelse, sa Warholm.

Europeisk rekord

Warholm avsluttet på tiden 47,33, noe som både er personlig rekord, og ny europeisk rekord. Han var i mål nesten to sekunder foran Thomas Barr, som tok andreplassen på 49,11. McMaster løp til slutt inn på tredjeplass.

– Ingen i Europa har løpt fortere. For en idrettsutøver han er. Han leverer igjen, igjen og igjen. Han vinner med nesten to sekunder. Han driver med en annen idrett enn de andre, sa NRKs Jann Post etter rekordløpet.

Warholm er med den tiden den 13. beste mannen på distansen i historien.

Warholm har hatt en god start på sesongen. I sitt første utendørsstevne 30. mai løp han på 47,85, og det holdt til seier i den svenske hovedstaden.

Warholms sterkeste konkurrent Abderrahman Samba fra Qatar, har 47,27 som sitt årsbeste, men han sto over Bislett Games på grunn av en slimposebetennelse i hoften. Heller ikke Rai Benjamin stilte til start.

Warholms store mål denne sesongen er VM i Doha. Der løper han som tittelforsvarer i månedsskiftet september-oktober.