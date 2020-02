Fem snakkiser etter Tromsø-tapet: «Guttene fra saftbygda var nærmere 3–0 enn TIL var scoring»

Her er temaene som diskuteres etter nytt TIL-tap.

Her var Jacob Karlstrøm og TIL heldige da Sogndal bommet på straffespark. Foto: Aleksandar Djorovic

TIL – SOGNDAL 0–2

1) Må ha en spiss

Brage Berg Pedersen (20) er et stort talent, men det blir stadig mer og mer klart at Gutan er nødt til å få på plass en mann som kan score mål for TIL. Mot Sogndal skapte Gutan lite. Det ble stort sett trilling i laget, masse farlige sjanser og mål imot og få i motsatt ende. Nok et 2–0-tap mot divisjonskollega bør gi grunn til bekymring, selv om det «kun er treningskamper». Guttene fra saftbygda var nærmere 3–0 enn TIL var scoring.

2) Sen mulighet

Lasse Nilsen viste noen lovende takter i kampen og var nærmest TIL-scoring med fire minutter igjen på klokka. Han kom nesten alene igjennom, men ble taklet av keeper Renze Fij like før skuddforsøket. Dermed ble det nok en bare «nesten» kamp for Gutan.

3) Ung avslutning

TIL avsluttet kampen med spillere som Isak Hansen-Aarøen (15), Tomas Stabell (18), August Mikkelsen (19), Sigurd Grønli (19), Endre Nash (19) og Erlend Jacobsen (19) og Brage Berg Pedersen (20) på banen. Det er mange unge talenter i TIL, men det er tydelig at Gutan mangler noe rutine i troppen. Kaptein Simen Wangberg (28) måtte gi seg allerede i 1. omgang med en strekk, og ble erstattet av Anders Jenssen (26).

4) Sa nei til TIL

TIL har den siste tiden forsøkt å overtale Steffen Lie Skålevik om en overgang etter de ble enige med Sarpsborg 08 om en overgangssum. Men spilleren selv la ballen død i et intervju med Sarpsborg Arbeiderblad like før kampen gikk i gang og sa til lokalavisen at han har bestemt seg for å bli i Sarpsborg å kjempe for plassen der.

Det betyr at TILs spissjakt fortsetter og at de nå må se på andre løsninger på spissplass.

5) Defensivt trøbbel

Allerede før fem minutter var spilt fikk TIL straffe imot da Jacob Karlstrøm felt en Sogndal-spiller på vei igjennom. Urutinert av TILs førsteskanse og et bevis på at de defensive problemene fortsatt er til stede. Heldigvis for Gutan slapp de med skrekken da Joakim Soltvedt måket ballen i tverrliggeren! I starten av 2. omgang var ikke TIL like heldig da tverrliggeren spilte på lag med Sogndal da prøvespiller Lars Sætra glapp sin mann og Kristoffer Hoven vant hodeduellen og headet over Karlstrøm, via tverrliggeren og inn. I 73. minutt sov TIL igjen og Sogndal kunne enkelt prikke inn sin andre scoring for dagen.

