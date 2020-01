Wuhan-viruset setter stopper for verdensmesterskap

Innendørs-VM i friidrett utsettes grunnet Wuhan-viruset (coronaviruset).

En sykepleier i beskyttelsesklær i Wuhan på søndag. Coronaviruset ble først oppdaget i den kinesiske byen, men har spredt seg til flere andre land. Foto: CHINATOPIX/NTB scanpix

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det har hersket frykt etter at Wuhan-viruset brøt ut i den kinesiske regionen med samme navn.

Nå har World Athletics (det internasjonale friidrettsforbundet) bestemt seg for å utsette innendørs-VM. Mesterskapet skulle blitt avholdt i den kinesiske byen Nanjing fra 13.–15. mars.

Nå utsettes verdensmesterskapet helt til mars 2021.

– Vi vet at Kina gjør alt de kan for å holde viruset i sjakk og vi støtter dem, men det er nødvendig at vi gir utøverne og medlemslandene våre en klar vei fremover, i en kompleks situasjon som utvikler seg hurtig, skriver World Athletics i en pressemelding.

Karsten Warholm tok i fjor gull på 400 meter under innendørs-EM i Glasgow. Det er usikkert om han ville deltatt i årets innendørsmesterskap, men nå får han ikke muligheten med det første uansett. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters / NTB scanpix

Vurderte andre arrangørland

Forbundet skriver videre at de har rådført seg med sitt medisinske team. De har gitt dem råd om å unngå å sette i gang store arrangementer som heller kan utsettes.

Det er også blitt vurdert å flytte mesterskapet til et annet land. Denne muligheten ble valgt bort som følge av bekymringene for spredning av viruset også i andre land.

– Vi har valgt å ikke avlyse mesterskapet, siden mange av utøverne våre ønsker at det finner sted. Vi vil jobbe sammen med utøverne, partnerne våre og arrangementskomiteen i Nanjing med å fastsette en dato mesterskapet kan avholdes i 2021, sier World Athletics.

Les også: Norsk skiprofil måtte endre planene på grunn av smittefaren i Kina

Flere konkurranser er avlyst

Det asiatiske friidrettsforbundet skulle arrangere sitt eget innendørsmesterskap i Hangzhou neste måned. Dette er avlyst. Også konkurranser i langrenn og skiskyting er blitt utsatt eller avlyst.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har kalt inn til et nytt krisemøte angående viruset torsdag. Der skal det avgjøres om det erklæres en internasjonal helsekrise.

Totalt skal over 6000 personer være smittet av viruset. Minst 132 skal ha mistet liv, skriver NTB.

Torsdag ble viruset påvist i Finland.

Publisert: Publisert: 29. januar 2020 20:41 Oppdatert: 29. januar 2020 21:11

Flere artikler