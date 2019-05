Utsolgt: Her er Vikings utvalgte i fotballfesten

SR-BANK ARENA: Det ligger an til en skikkelig fotballfest på SR-Bank Arena.

Stadionet er utsolgt for sitteplasser. Det er bare ståplasser tilgjengelig. Og har du ikke sikret deg billett, begynner du å få dårlig tid.

Det er ventet 15.000 tilskuere på plass.

For å sørge for en like heftig, sportslig opplevelse som da Sandnes Ulf ble slått 5–2 i fjor, har Bjarne Berntsen sluppet løs sine beste mann i oppgjøret mot Stabæk fra Bærum.

De 11 er (4–3–3):

Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Tord Salte, Viljar Vevatne, Adrian Pereira – Kristian Thorstvedt, Samúel Fridjónsson, Ylldren Ibrahimaj – Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Vikstøl i troppen

Som Aftenbladet meldte i går, er angrepsrekken tilbake fra start etter å ha startet på benken mot Strømsgodset.

Rolf Daniel Vikstøl er tilbake i troppen, men spares trolig med mindre noe spesielt skjer.

Det er strålende vær og ypperlige spilleforhold. Rundt 20 grader og det syder av liv utenfor stadionet.

Kampstart er klokken 18.