Wadji med hat trick da Haugesund lekte med Mjøndalen

Mjøndalen – Haugesund 1–4

Det var Haugesunds annen strake borteseier, og dermed avanserte rogalandsklubben én plass på tabellen fra åttende- til syvendeplass. Mjøndalen har fire lag bak seg på 12.-plass.

Mjøndalen åpnet best søndag og hadde et par store sjanser før det var gått ti minutter. Oliver Occean og Stian Aasmundsen fikk hver sin mulighet før bortelaget tok over.

Etter drøye 20 minutter utnyttet Ibrahima Wadji en tabbe i Mjøndalens forsvarsrekke. Veteranen Joackim Olsen Solberg syntes å ha god kontroll, men sendte et litt svakt tilbakespill til målvakten Mathias Eriksen Ranmark.

Mjøndalens sisteskanse ble stresset og klareringen gikk rett i Wadji og i mål.

Doblet

20 minutter senere gjorde Wadji alt selv og doblet ledelsen. Han gikk fra midtbanen, brukte Mjøndalens bruntrøyer som rundingsbøyer og vippet elegant inn 2–0.

– Det er vel bare vi som klarer å gi bort slike mål, sa Mjøndalens Christian Gauseth til Eurosport.

Etter 69 minutter måtte Olsen Solberg ta en tidlig dusj. Han hadde gult kort fra før og dro Wadji ned like utenfor 16-meteren.

To minutter deretter var Wadji i en ny duell med Mjøndalen Sondre Solvoll Johansen på kanten av 16-meteren. Det endte med at senegaleseren fikk de nødvendige centimeterne og banket inn 3–0.

Fakta: Mjøndalen – Haugesund 1-4 (0-2) 1963 tilskuere Mål: 0-1 Ibrahima Wadji (21), 0-2 Wadji (41), 0-3 Wadji (72), 1-3 Olivier Occéan (76), 1-4 Bruno Leite (86). Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget. Gult kort: Stian Aasmundsen, Joachim Solberg Olsen, Mjøndalen. Rødt kort: Joachim Solberg Olsen (69, to gule), Mjøndalen. Lagene: Mjøndalen (4-3-3): Mathias Eriksen Ranmark – Akeem Latifu, Quint Jansen (Jibril Bojang fra 67.), Sondre Solholm Johansen, Joachim Solberg Olsen – Tonny Brochmann (Alfred Scriven fra 88.), Christian Gauseth, Stian Aasmundsen – Fredrik Brustad (Vetle Dragsnes fra 46.), Olivier Occéan, Sondre Liseth. Haugesund (4-4-1-1): Helge Sandvik – Mikkel Desler, Fredrik Pallesen Knudsen, Benjamin Hansen, Alexander Stølås (Bruno Leite fra 51.) – Thore Pedersen, Christian Grindheim, Sondre Tronstad, Torbjørn Kallevåg (Doug Bergqvist fra 82.) – Martin Samuelsen (Kristoffer Velde fra 60.) – Ibrahima Wadji. (NTB) X

Blod på tann

Etter 71 minutter var det så duket for redusering. Med ti mann på banen fikk Olivier Occéan både tid og rom innenfor 16-meteren og scoret sitt annet mål for sesongen da han reduserte til 1–3.

Reduseringen ga Mjøndalen blod på tann. Hjemmelaget var nær nettkjenning da Sondre Liseth fikk skutt i god posisjon like etter, men FKHs målvakt Helge Sandvik ryddet opp.

Mjøndalen hadde også en treffer i stolpen på et innlegg fra Vetle Dragsnes. I trekket etter var i tillegg vertene farlig nær 2-3, men frisparket fra Christian Gauseth ga ikke uttelling.

I den gode Mjøndalen-perioden punkterte FKH-innbytter Bruno Leite kampen da han satte 4–1 tre minutter før slutt. Målet kom etter en flott enkeltprestasjon da han fintet ut det som var av Mjøndalen-spillere på kanten.

