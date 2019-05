Rosenborg jaktet seier, men Lillestrøm forlenget trøndernes krise

Lillestrøm – Rosenborg 1–1

ÅRÅSEN: Sheriff Sinyan var nettopp det, helt sheriff i midtforsvaret til Lillestrøm sammen med Frode Kippe. De ryddet, headet, kjempet og albuet seg gjennom men en hel omgang hvor Rosenborg presset på for å få det andre målet. Målet som kunne ha satt krisestemningen på vent en ukes tid for trønderne.

Lillestrøm hadde noe å vise de også. Det stygge 0–4 tapet fra forrige helg mot Bodø/Glimt skulle skrives inn i historien som et arbeidsuhell.

Tok føringen

De spilte god kontringsfotball i 20 minutter av første omgang. Men det siste kvarteret kom det et forvarsel som hvordan kamputviklingen skulle bli. Rosenborg spilte ikke lenger som et bunnlag.

I pausen gjorde RBK-trener Eirik Horneland to bytter. Inn kom Alexander Søderlund og Samuel Adegbenro. Det ga resultater. Lillestrøm ble presset lang tilbake. Men de beholdt ledelsen som Daniel Gustfasson hadde gitt dem etter 21 minutter i første omgang.

Rosenborg presset og LSK-forsvaret jobbet for å holde trønderne på armlengdes avstand. Men til slutt kom målet til Rosenborg. Mike Jensen dundret ballen i nettet fra skrått hold.

Det kunne blitt flere. Det mente i hvert fall Rosenborgs Pål André Helland.

– Dette var årsbeste av oss. Det er bare så synd at vi ikke fikk uttelling på flere sjanser, sa mannen som startet på benken, men kom inn i andre omgang.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Tam start på dårlig gress

Det gikk ett kvarter før det skjedde noe som det var verdt å skrive hjem om fra Åråsen. Og det var Lillestrøm som skapte sjansen. Men en hockeyblokkering av RBK-forsvaret stoppet skuddet fra Alex Dyer.

Til da hadde kampen vært uten de store følelsesmessige bevegelser. Altså kjedelig. Det var som om de 22 utvalgte måtte venne seg til å spille på en gressmatte som var som en dårlig vedlikeholdt parkplen. Ujevnt med andre ord.

Men det skulle bli litt mer begivenhetsrikt i fortsettelsen. Etter 21 minutter fikk Rosenborg sin første sjanse i kampen. Klareringen plukket Thomas Lehne Olsen opp og spilte seg fri. Plutselig var det to mot to. Den kjappe kontringen endte hos Daniel Gustavsson som sendte ballen i nettet.

Rosenborg hadde den første halvtimen av kampen sett ut som det de nettopp er for tiden: et bunnlag. Resten av kampen var de litt mer å kjenne igjen.

I de siste minuttene ble Rosenborgs vilje til å score det avgjørende målet såpass stor at det ga Lillestrøm muligheter til å kontre. I denne perioden kunne de ha virkelig ha helt bensin på krisebålet til trønderne.

– Jeg er veldig godt fornøyd med siste timen. Vi står frem som et lag med gode holdninger og som evner å komme tilbake igjen. Det er en vanskelig bane, men så er vi engstelige for å bruke den, sier Horneland til Eurosport.

RBK-tilhengere arrestert

Rundt 1500 trøndere hadde tatt veien til Åråsen denne lørdagskvelden. Ikke alle oppførte seg eksemplarisk. To RBK-tilhengere ble arrestert.

– Det er to som ble innbrakt satte seg imot politiets ordre da de var på vei inn på stadion. De blir anmeldt for ordensforstyrrelser og for ikke å ha fulgt politiets pålegg. I tillegg ble en gjeng på ti personer er også bortvist. De ble jaget inn i bussen og sjåføren er blitt bedt om å holde dem unna, fortalte Tom Sandberg, operasjonsleder i Øst politidistrikt til Aftenposten.