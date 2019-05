Endelig norsk opptur i ishockey VM – scoret fem mot Østerrike

BRATISLAVA: Tapene mot Russland, Tsjekkia, Sverige og Sveits var den verste starten siden Norge rykket opp til elite-VM i 2005. Det har ikke skjedd en eneste gang at Norge har stått uten poeng etter fire kamper. Fredag kom altså oppturen, på selveste 17. mai.

Norge slo Østerrike 5–3 og har dermed et godt utgangspunkt for å beholde plassen på øverste nivå. Storhamar-spiller Christian Bull ble den store spilleren med tre mål da Norge sikret sin første seier i mesterskapet.

Ett lag rykker ned, og med seier mot Italia lørdag er jobben gjort for Petter Thoresens menn. Det skal være en overkommelig motstander for Norge.

Mener det siste målet var flaks

– Det er veldig deilig og en lettelse. Vi trenger noen oppturer etter noen tøffe tap, sier landslagssjef Petter Thoresen til Viasat.

– Dette var veldig viktig. Vi har hatt det litt tøft de første kampene her, så dette var veldig viktig for gruppen, sier tremålsscorer Bull.

Nå er det Italia som venter lørdag. Med poeng der er Norge er sikret spill på øverste nivå også i neste mesterskap.

– Vi må nyte nå, men i morgen må vi stille opp og ta poeng mot Italia, sier trener Thoresen.

Kampens siste scoring kom like etter at Østerrike hadde skapt fornyet spenning med redusering i det siste minuttet. Bull fjernet all tvil da han sendte pucken i åpent bur. Selv sier han at det bare var flaks.

– Jeg skal bare ha pucken ut, og så går den bare inn, forklarer han til Viasat.

Drømmestart

Norge fikk en perfekt start på kampen mot Østerrike. Allerede etter to minutter var det norsk ledelse. Tobias Lindström vant en dropp, og Christian Bull feiet inn ledelsen fra distanse.

Resten av perioden ble jevn. Begge lag hadde sine sjanser, men klarte ikke få uttelling. Ved pause hadde lagene 11 avslutninger hver, men bare Norge hadde scoret.

Claudio Bresciani / TT NYHETSBYRÅN / TT NYHETSBYRÅN

Bare drøye to minutter ut i midtperioden slo derimot Østerrike tilbake. De fikk spille i overtall og et skudd fra Peter Schneider snek seg inn bak Norges keeper Henrik Holm.

Østerrike fortsatte å styre. En god Holm i Norge-buret sørget for at det fortsatt sto uavgjort. Tre minutter før pause ble det norsk jubel. Thomas Valkvæ Olsen fant Johannes Johannesen som satte inn 2–1 mellom beina til Østerrikes keeper.

Svarte direkte

Norge så lenge ut til å holde ledelsen og startet den avsluttende perioden lovende, men midtveis scoret Østerrike til 2–2 ved Konstantin Komarek. Noen minutter tidligere hadde Patrick Thoresen en kjempemulighet til å øke Norges ledelse.

Men denne kampen ville Norge vinne. De brukte ikke lang tid på å slå tilbake. 54 sekunder etter Østerrikes utligning plukket Reichenberg opp pucken og sendte Norge tilbake i ledelsen.

Og snaue tre minutter så det ut som Norge punkterte kampen med sin 4-2-scoring. Bull satte pucken i nettet etter flott forarbeid fra Matthias Olimb.

Østerrike kjempet på for å redde kampen. 51 sekunder før slutt skapte de ny spenning. De tok ut keeper, og fra distanse satte Dominique Heinrich inn 3–4.

Håpet varte ikke lenge. Like etter satte Bull inn sitt tredje mål for dagen i et tomt Østerrike-bur. 5–3 og Norge kunne juble.

Nå venter altså kamp mot Italia lørdag før Norges VM avsluttes mot Latvia mandag. Foran den siste kampen mot Latvia har nordmennene fordelen av to dagers hvile i forkant. Motstanderen derimot spiller kamp dagen før.

(©NTB)