Klar for verdenscup: – Synes jeg fortjener det

Ganske stille har Fana-løperen Julie Nistad Samsonsen (19) tatt steget inn i norgeseliten på skøyter. Nå er hun inne på verdenscuplaget.

Midt i november får hun sjansen igjen i verdenscupen, i konkurransene i hviterussiske Minsk. Det offentliggjorde Skøyteforbundet mandag.

– Jeg synes jeg fortjener det, sier tenåringen.

Bare 13 norske kvinner har gått 500 meteren på under 40 sekunder. Nettopp Julie Nistad Samsonsen ble den 13. da hun noterte tiden 39,84 i Norgescup-stevnet i Stavanger 6. januar i år. Senere samme sesong senket hun sin egen personlige rekord til 39,54.

Stort potensial

– Men det skal ikke være noe problem å bli enda bedre. Allerede denne sesongen har jeg gått på 39,59, under ganske dårlige forhold. Jeg har mye jeg skal jobbe med, sier den offensive Fana-løperen.

Hun har som mål å bli verdens beste kvinnelige sprinter. På ønskelisten står både OL- og VM-tittel. Hun vet det er mulig. Når treningskameraten heter Håvard Holmefjord Lorentzen, har hun en ganske god idé om hva som kreves.

– Jeg vet vi er mange som deler den samme drømmen, men jeg har ikke tenkt å gi slipp på den. Jeg har tatt ganske store steg, sier Samsonsen.

Det bekrefter Edel Therese Høiseth, som er assistenttrener for både sprint og allround.

– Ja, hun har tatt store steg, men har fortsatt mye å jobbe med. Hun er en dame for fremtiden, sier Høiseth, som beskriver Samsonsen som «spenstig og hurtig», med gode fysiske forutsetninger for skøytesprint.

Samsonsen er pr. i dag den nest beste sprinteren i Norge, bak Ida Njåtun, men foran Hege Bøkko. I vår var hun ferdig på videregående skole. Nå har hun bevilget seg et friår, «for å lufte hodet», men fremfor alt for å satse på skøyter.

– Det skal bli spennende å se om det gir positive utslag, eller om jeg også trenger noe annet å tenke på.

Sesongstarten har vært oppløftende. Samsonsen mener hun ligger lenger fremme i utvikling denne sesongen enn hun gjorde på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Mye reising

– Jeg var lenger bak min personlige rekord da enn jeg er nå, analyserer 19-åringen, som fort kan gå en travel førjulstid i møte.

Søndag drar hun til Hamar for å trene i en uke. Deretter går det slag i slag med konkurranser, forutsatt at hun blir valgt av Skøyteforbundet til å representere Norge også i fortsettelsen. Det ferskeste uttaket gjelder for de to første konkurransen i verdenscupen, i Minsk (Hviterussland) og Tomaszow Maziewecki (Polen). Resultatene der avgjør om hun også blir uttatt til løpene i Nur-Sultan (tidligere Astana i Kasakhstan) og Nagano (Japan). For dem som blir uttatt, blir det knapt tid til en svipptur hjemom mellom slagene.

Julie Nistad Samsonsen er helt fersk på landslaget. Som andre ferskinger tilhører hun C-gruppen blant landslagsløperne. I praksis betyr det at hun må finansiere sin deltakelse av egne midler. Noe av det stiller Fana IL opp med. Men om lag halvparten av utgiftene må hun dekke selv, ved hjelp av familie og sponsorer.

Men selv om det koster henne en god del penger, er hun kjempeglad for å være en del av landslaget, med Jeremy Wotherspoon som trener.

FORBILDE: Hun har funnet inspirasjon i lagkameratene i Fana. Nå håper Julie Nistad Samsonsen selv å være til inspirasjon for de yngre utøverne i klubben. Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Allsidig

– Det har vært et stort mål for meg like siden jeg var liten.

Samsonsen forteller at hun gjennom oppveksten har prøvd seg på ulike idretter, i flere klubber. Fotball, håndball, turn, tennis og klatring har hun vært innom. Allsidigheten har gitt henne mye.

– Men nå kjenner jeg en veldig tilhørighet til Fana IL, sier sprinteren fra Nordås. I moderklubben nyter hun godt av å trene med de aller beste.

– Det er kjekt og inspirerende å ligge bak guttene og kjenne at teknikken fungerer. Kanskje lære nye ting og ta nye steg. Det gir en veldig god mestringsfølelse, sier Julie Nistad Samsonsen, som ikke er avhengig av selskap for å trives med trening.

– Nei, jeg opplever en stor treningsglede og har god selvdisiplin. Det er gøyere å trene sammen med noen, men det går helt fint alene også.