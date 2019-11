Didrik Tønseth har planene klare når langrennskarrieren er over. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Dette vil Tønseth gjøre etter langrennskarrieren

Langrennsesset Didrik Tønseth (28) tror han blir en gammel og seig friidrettsutøver med vondt i legger og lår.

NTB-Egil Sæther

Planen er klar når langrennskarrieren er over:

– Den dagen jeg legger opp og er motivert, så satser jeg på løping. Da går jeg for alt fra pers på 3000 meter til maraton. Jeg må få unna gode tider og perse på alt mulig. Men jeg har tenkt å holde på med langrenn i noen år til da, sier Tønseth til NTB.

Trønderen har trent mye løping denne sesongen, og han kom inn til 2.-plass bare sekunder bak Henrik Ingebrigtsen under NM i terrengløp lang løype i Frognerparken i midten av oktober.

Sist år vant han til og med terreng-NM, men da var det ingen Ingebrigtsen med. Byåsen-løperen har alltid hatt et talent for løping. Tønseth og langdistanseløperen Sondre Nordstad Moen har kjent hverandre siden de var små, og de gikk også på idrettsgymnaset på Heimdal i Trondheim sammen.

– Jeg løp mye mot Henrik og Sondre da jeg var yngre. Mest mot Sondre. Sondre slo meg alltid i langrenn fra jeg var 12 til jeg var 15 år. Jeg slo ham første gang som 16-åring. Hadde du spurt da vi var 14 år, så hadde folk tippet ham som skiløper og jeg som friidrettsutøver.

Henrik Ingebrigtsen og Didrik Tønseth under NM i terrengløp i Frognerparken i Oslo i midten av oktober. Tore Meek / NTB scanpix.

Dobling

Foran denne sesongen har Tønseth trent også med tanke på nettopp nevnte NM i Frognerparken. Hvis alt klaffer håper han også å delta i EM i terrengløp i desember. I så fall må han kvalifisere seg inn til Tour de Ski på første forsøk i Kuusamo. Klarer han ikke det, ryker terrengløp-EM. Da må han prioritere langrenn.

Tønseth mener at doblingen av idretter har gått smertefritt.

– Det som er artig er at jeg ikke løper noe mer enn jeg normalt ville ha gjort. Jeg gjorde det litt i vår for å takle baneløp, for det er brutalt. Men jeg har bare gjort langrennstreningen jeg skulle ha gjort, og så løper jeg fortere enn jeg noen gang, sier 28-åringen.

Tønseth illustrerer at han er bedre enn noen gang ved å nevne at han har satt personlig rekord på et legendarisk treningsløp i Trondheim der det går mye oppover, oppkalt etter ingen ringere enn Oddvar Brå.

– Jeg tok ny pers på Brå-testen med 20 sekunder. Jeg har gjort den jobben jeg har gjort som langrennsløper, og så er den jobben god nok til å gjøre det høvelig bra i løping også.

Løpingen har gitt Tønseth ekstra motivasjon.

– Jeg synes det er artig å løpe og det er artig å løpe fort og det er veldig artig å løpe mot landets beste.

Støtte fra toppen

Landslagstrener i langrenn Eirik Myhr Nossum har støttet opp om løperprosjektet til eleven sin. Nossum var også med som enslig støtteapparat under terreng-NM i Oslo.

Nossum sier på fleip at Tønset «er blitt god i hobbyen sin».

– Han er veldig motivert for dette, og jeg er fornøyd med hvordan det har fungert. Det krydrer også langrennstilværelsen. Han ønsker også å løpe mye for å bli en bedre skiløper. Jeg er forkjemper for at vi skal løpe mye. Det tror jeg er noe av det beste vi gjør av aerob trening, sier Nossum.

– Er det slik at han kan bli en dårligere langrennsløper av å holde på med dette? Kan han ha brukt for mye krutt tidlig på året?

– Det virker ikke slik. Det var hans første sesong med litt satsing på friidrett i fjor, og det ble hans klart beste sesong gjennom tidene på ski. Vi håper at den kurven fortsetter å peke riktig vei, sier Nossum.