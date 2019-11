Johannes Thingnes Bø ga alt på Sjusjøen lørdag. Geir Olsen, NTB scanpix

Thingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt

Johannes Thingnes Bø gikk helt i kjelleren i åpningsrennet på Sjusjøen. Etterpå friskmeldte han rivalen Martin Fourcade, men ikke seg selv.

NTB

Forrige sesongs i særklasse beste skiskytter gikk inn til fjerdeplass på lørdagens sprint. I mål var han slått med 23,4 sekunder av den tyske vinneren Johannes Kühn.

Rekruttlandslagsløper Aleksander Fjeld Andersen overrasket stort ved å bli beste nordmann på annenplass, mens Martin Fourcade fulgte deretter. Den franske seiersgrossisten var 4,5 sekunder foran Thingnes Bø i mål.

Med til historien hører det at tett snøvær gjorde forholdene utfordrende. Spesielt for de sent startende. I mål var blant andre Thingnes Bø totalt utmattet.

– Jeg synes det var grusomt å gå, sa han til NTB.

Da hadde det gått mer enn et kvarter siden målgang, men fortsatt var stryningen svimmel av kraftanstrengelsen.

– Jeg er fortsatt litt «shaky» her jeg står, så nå må jeg fylle på litt, sa han.

Det gikk seigt for Johannes Thingnes Bø i sporet i sesongåpningen. Geir Olsen, NTB scanpix

Sjokk

Mannen som lekte med konkurrentene nærmest fra start til mål forrige sesong understreket samtidig at han trenger noen solide utblåsninger for å «kickstarte» kroppen.

– Det er det jeg er på jakt etter, da. Prøve å lære seg å ta seg ut. Etter tre-fire konkurranser er du vant til det, og du klarer kanskje å fordøye smerten litt bedre enn i de første to rennene.

– Det blir et sjokk for kroppen?

– Ja, egentlig. Den knyter seg litt, og så må du bare presse på videre. Den hjelper deg ikke noe, sa stryningen.

Underveis i lørdagens løp var tanken å spare litt på kreftene, sånn at han hadde noe igjen mot slutten. Den planen ble etter hvert skrotet.

– Selv om jeg prøvde å holde litt igjen, merket jeg at jeg ikke sparte noe likevel. Da måtte jeg bare prøve å gå maks hele veien. Sakket jeg på farten, var jeg like sliten likevel, smilte 26-åringen.

Fakta Sesongåpning i skiskyting på Sjusjøen Menn, sprint 10 km (antall strafferunder i parentes): 1) Johannes Kühn, Tyskland 25.40,3 (1), 2) Aleksander Fjeld Andersen, Geilo 0.08,1 min bak (0), 3) Martin Fourcade, Frankrike 0.18,9 (1), 4) Johannes Thingnes Bø, Markane 0.23,4 (1), 5) Phillipp Horn, Tyskland 0.24,8 (2), 6) Simon Desthieux, Frankrike 0.27,2 (1), 7) Adam Vaclavik, Tsjekkia 0.29,8 (1), 8) Arnd Peiffer, Tyskland 0.33,0 (2), 9) Erik Lesser, Tyskland 0.36,2 (1), 10) Fabien Claude, Frankrike 0.38,8 (3).

Johannes Kühn (midten) fra Tyskland vant sprintrennet på Sjusjøen lørdag. Det gjorde han foran toeren Aleksander Fjeld Andersen (t.v.) og Martin Fourcade. Geir Olsen, NTB scanpix

Imponert over Andersen

De siste årene har han utkjempet utallige tøffe dueller med Martin Fourcade. Forrige sesong var imidlertid franskmannen langt unna å være den trusselen han tidligere har vært.

Lørdag ble det tredjeplass på Fourcade på Sjusjøen.

– Han slo meg i dag uten å blomstre helt selv. Jeg tror han er tilbake til normalen, sa Thingnes Bø og bekreftet deretter at han friskmelder rivalen.

– Nå må jeg prøve å friskmelde meg selv også, sa han.

Lørdagens store norske overraskelse ble Aleksander Fjeld Andersen. Geilo-løperen gikk inn til en solid annenplass. Det gledet også Thingnes Bø.

– Det er dette rekruttlaget drømmer om, å slå oss og utlendingene. Det må være en stor dag for han. Han gjør et kanonløp og har hevet seg mye. Det er kult, smilte stryningen.

Søndag er det fellesstarten på Sjusjøen.

