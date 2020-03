Over 100 berusede ungdommer i Holmenkollen: – Som et utested

Det er langt over 100 unge berusede personer langs løypene i Holmenkollen, ifølge politiet. Flere er ikke i stand til å ta vare på seg selv.

Det var mange som ikke fulgte oppfordringen om å holde seg unna løypene i Holmenkollen lørdag. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

NTB-Synne Lykkebø Hafsaas

Mange berusende ungdom får hjelp fra politiet og Røde Kors.

– Ungdommene blir beskrevet som lettkledde. Mange er ikke kledd for å være ute i marka hvor det er snø og kaldt, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet er på stedet og forsøker å opprettholde ro og orden. Ingenting tilsier at bråket vil gå utover løperne.

– Enkelte områder blir beskrevet som et utested. Tidligere var bråket mer spredt, men ettersom løypa er kortere i år, er folkemengden mer konsentrert, sier Solberg.

Mange tilskuere er på vei inn til løyper i Holmenkollen som ikke er avsperret for publikum. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Mange trosser oppfordringen

Folkemengden i Holmenkollen er mindre enn tidligere i år, men mange trosser fortsatt oppfordringen om å holde seg unna for å hindre spredning av koronaviruset.

– Det er en jevn flyt av folk som kommer både med T-bane og til fots med tunge sekker på ryggen, sier operasjonslederen.

Politiet forsøker å anslå hvor mange mennesker som er i området, basert på målinger fra mobiltelefoner.

– Jeg har ikke eksakt antall, men vi ser at det er litt færre folk enn tidligere, sier Solberg.

Flere trosser oppfordringen om å holde seg unna Holmenkollen under ski festen, men det er langt færre folk på Majorstuen T-banestasjon enn tidligere år. Foto: Annika Byrde, NTB scanpix

Flere overnattet

Det var natt til lørdag mellom ti og femten teltleirer langs løypene, hvor rundt 100 personer overnattet.

Oslo kommune besluttet torsdag kveld å avlyse publikumsarrangementene under skifesten I Holmenkollen. De oppfordret samtidig publikum om å holde seg unna løypene. Vurderingen var at bruken av T-bane til og fra rennene i kombinasjon med et høyt alkoholkonsum kunne øke spredning av koronaviruset.

Politiet er til stede og forholder seg til planen de hadde i forkant av avlysningen.

– Marka er åpen for alle. Vi har samme planverk og må håndtere folkemengden som er der, sier Solberg.

T-banen kjører fortsatt ekstra avganger til Holmenkollen i dag, skriver NRK.

