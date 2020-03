Haaland om Real Madrid-ryktene: – Alltid hyggelig når store klubber er interessert

I et nytt intervju med Four Four Two snakker Erling Braut Haaland om Real Madrids ønske om å gjøre den norske kometen til deres nye spiss.

Erling Braut Haaland blir sterkt koblet til Real Madrid. Foto: Martin Meissner / AP / NTB scanpix

NTB

Den nye utgaven av magasinet kommer i salg torsdag og har et intervju med Haaland om nordmannens karriere. Ifølge den spanske storavisen Marca kommenterer spissen om interessen fra Real Madrid.

– Det er alltid hyggelig når store klubber er interesserte. Det betyr at du har gjort noe riktig, sier Haaland til Four Four Two, ifølge sportsavisen.

Nylig meldte Marca at Haaland skal stå øverst på ønskelisten når Real Madrid skal på spissjakt til sommeren. Karim Benzema har bare scoret ett ligamål siden midten av desember, mens Luka Jovic ikke har slått til etter overgangen fra Eintracht Frankfurt før sesongen.