– Daniel Hoelgaard er klar for Uno-X

Groupama FDJ-rytter Daniel Hoelgaard (26) blir en del av satsingslaget Uno-X Norwegian Development Team på nivå to. Det melder TV 2.

Syklisten fra Ålgård gikk til FDJ før 2016-sesongen, men har slitt med å få sitt endelige gjennombrudd på øverste nivå. I løpet av fire sesonger har Hoelgaard fått prøve seg i ett treukersritt. Hoelgaard syklet Vuelta aEspania i 2017, der en 10. plass på den avsluttende etappen var hans beste plassering.

– Det eneste jeg kan si nå er at jeg har brukt den siste tiden på å vurdere om jeg skal fortsette som hjelperytter på det øverste nivået, eller om jeg skal gutse litt og ta et steg tilbake, begynne å vinne ritt og få tilbake killerinstinktet igjen. Det heller mot at jeg gjør det siste, sier Hoelgaard til TV 2.

Hoelgaard måtte melde forfall til både EM og BinckBank Tour grunnet sykdom, men skal etter planen sykle noen ritt senere denne måneden. Deretter blir det en pause på spurteren i forbindelse med at han og kona Solvor skal bli foreldre for andre gang.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Hoelgaard har tidligere syklet for det norske kontinentallaget Team Østerhus Ridley. Fra 2013 til 2014 syklet han for det tsjekkiske kontinentallaget Etixx sammen med sin bror Markus Hoelgaard.

I 2015 syklet Hoelgaard for Team Joker før han året etter begynte å sykle for Groupama FDJ