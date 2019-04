Trenerne ønsker endringer for Norges beste langrennskvinner: – Vi har prøvd å være litt ekle

Mandag offentliggjør Norges skiforbund hvilke løpere som kommer på de ulike langrennslagene. Da vil landslagstrenerne for kvinner få gjennomslag for det de mener: At flere må få mulighet til å være med i det gode selskap.

Trenerne vil ha en tropp på 14. Så spørs det om langrennskomiteen er enig. Det kan bli 12.

Ole Morten Iversen og Geir Endre Rong, som er landslagstrenere for kvinnene, og rekruttrener Anders Bystrøm, har foran kommende sesong bestemt seg for å utfordre langrennskomiteen (LK).

Fakta: Foran uttaket mandag Siste sesong var det 10 kvinner og 14 menn på elitelag. Mennene har hatt syv på sprint og syv på allround. Kvinnene har samlet alle i én gruppe Kvinnesatsingen vil bli styrket foran 2019/20-sesongen. Trolig blir det 12 kvinner. Trenerne får gjennomslag for sitt syn om å ivareta kvinnene. Det blir et flertall av kvinner på rekruttlag og juniorlag.

Villa ta tak

– Vi har prøvd å være litt utfordrende og litt ekle. I løpet av vinter og vår kom vi med tanker om enda bedre satsing på langrennsjentene og hvilke tiltak som er nødvendig for å få med flere. Bakgrunnen er det sportssjef Vidar Løfshus har sagt de siste årene, om at han er bekymret. Ordet krise er brukt. Det som vi synes er påfallende er at det ikke er gjort noe for å få med flere kvinner, sier hovedtrener Iversen.

Han vet at Norges kvinnelag har vært verdensledende i mange år, helt siden 2007/2008-sesongen. Det er blitt mange medaljer, og ingen andre har vært i nærheten av å ha så mange gode løpere på lag.

– Listen ble lagt så høyt at de nest beste aldri har hatt mulighet til å komme inn. Det legger et lokk for å få inn unge, spennende utøvere.

Som en følge av det blir deres mulighet til å få gå verdenscup dårlig. De har kanskje fått én sjanse, og hvis de ikke har prestert, er det blitt med det.

Kvinner kommer i undertall

Iversen og de andre trenerne har gjort seg noen tanker om hva som må til. De ser at kvinner er i undertall i mange treningsgrupper utenom der de beste er.

De som ikke er kommet inn i elitegruppen har enten havnet på rekruttlandslaget eller på Veidekke-lag.

Men i lag som også omfatter juniorlag og kretslag, er det som oftest et klart flertall av menn. Det er eksempler på at det kan ha vært åtte menn og to kvinner.

Det blir noen få jenter i en stor og sterke guttegruppe. Det blir vanskelig å få til et godt nok opplegg for dem som er i mindretall.

Iversen & co. har fremmet navnene til 14 løpere, og ikke delt opp i distanse og sprint. Kvinnene skal utgjøre en samlet gjeng. Han mener at distanseløperne har mye å lære av sprinterne og vice versa. Dette opplegget betyr ikke at sprinterne må avstå fra spesifikk trening.

Lærte mye av svenskene

Trønderen mener at han også har med seg noe fra årene som landslagstrener i Sverige.

– Der var dette med likestilling en selvfølge, det at det var like mange kvinner som menn. Jeg ble overrasket over det. Slik har det ikke vært i Norge.

Han legger til at noe av forklaringen er at norsk langrenn på kvinnesiden har vært så ledende, og at de nest beste har vært for langt unna. Sverige har tenkt annerledes.

Fordi jentene ikke var gode nok, måtte man ta vare på dem.

– Det samme gjelder trenerressurser der borte. Det er brukt like mye tid på jenter som gutter.

Iversen forteller at det må være et minimum av jenter på alle lag, og aller helst like mange som guttene. Elitelaget er en god utviklingsarena også for kvinnene, og det er viktig å tenke langsiktig.

– Hvis flere av de beste gir seg samtidig om noen år, er det et hav ned til de som kommer bak. Det må vi unngå. Derfor må vi finne flere typer nå.