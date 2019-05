Her er Norges VM-tropp

23 spillere sto på svenskens liste til sluttspillet i Frankrike torsdag. Åtte av dem spiller til daglig for LSK Kvinner.

VM-troppen ser slik ut: Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Oda Marie Bogstad (Arna-Bjørnar), Maria Thorisdottir (Chelsea), Maren Mjelde (Chelsea), Stine Hovland (Sandviken), Synne Skinnes Hansen (LSK Kvinner), Kristine Minde (Wolfsburg), Cecilie Redisch Kvamme (Sandviken), Ingrid Moe Wold (LSK Kvinner), Frida Leonhardsen Maanum (Linköping), Vilde Bøe Risa (Kopparbergs/Göteborg, Ingrid Syrstad Engen (LSK Kvinner), Therese Sessy Åsland (LSK Kvinner), Amalie Vevle Eikeland (Sandviken), Emilie Bosshard Haavi (LSK Kvinner), Guro Reiten (LSK Kvinner), Karina Sævik (Kolbotn), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg), Isabell Herlovsen (Kolbotn), Lisa-Marie Karlseng Utland (Rosengård), Emilie Nautnes (Arna-Bjørnar), Elise Thorsnes (LSK Kvinner).

Troppen har et alderssnitt på 25,8 år.

– Det er ingen jokere i denne troppen. Det er spillere vi kjenner godt, sa landslagssjef Sjögren.

– Det er noen posisjoner vi har tenkt ekstra mye på, men vi har landet på dette til slutt. Jeg synes det er en vel sammensatt tropp, fortsatte han.

Svensken snakket også varmt om LSK-profilen Guro Reiten.

– Hun har vært totalt dominerende i toppserien i en tid nå. Hun bøtter inn mål og har vært enormt bra. Hun har vært god for oss også, men vi venter fortsatt på et ekstra hakk internasjonalt. Det tror vi kommer i sommerens mesterskap, sa Sjögren.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Han reiser sammen med laget til Frankrike med et mål om å ta medalje.

Kvalikdrama

Norge løste VM-billetten ved å slå europamester Nederland i gruppefinalen i kvalifiseringen. Det er åttende gang på like mange forsøk at det norske laget sikrer seg billett til et VM-sluttspill for kvinner.

– Det er en tradisjon at jentene har klart å kvalifisere seg til mesterskap. Samtidig vet vi at det har vært en rivende utvikling i kvinnefotballen. Det har blitt tøffere konkurranse både på landslag og klubblag, sa fotballpresident Terje Svendsen.

Martin Sjögrens mannskap har levert solide resultater i oppkjøringen til sluttspillet. Fire seirer og to tap har det blitt på de seks kampene som er spilt siden nyttår.

Ytterligere én privatlandskamp gjenstår før det skal kjempes om VM-medaljer i Frankrike. Sør-Afrika er motstander i det som blir generalprøven foran sluttspillet. Kampen spilles i Amiens 2. juni.

Tøff gruppe

Seks dager senere VM-åpner det norske laget mot Nigeria i Reims. Vertsnasjonen Frankrike og Sør-Korea er motstander i de to siste gruppespillskampene.

Det betyr at Norge har havnet i det som ser ut til å være en svært tøff gruppe. Frankrike må finne seg i å bære favorittstempelet, mens Sør-Korea ligger to plasser bak Norge på FIFA-rankingen. Nigeria vant på sin side det afrikanske mesterskapet i fjor.

De to beste lagene fra hver gruppe, samt de fire beste treerlagene, går til åttedelsfinale. Det betyr at én seier på de tre innledende kampene med stor sannsynlighet gir avansement.

Fotball-VM for kvinner spilles mellom 7. juni og 7. juli.

(©NTB)