Eliteserien direkte: Brødreduell i toppkampen

En siste ting: Er ikke noen meteorolog, men er så heldig at jeg er utstyrt med to relativt velfungerende øyne. Skuet utover havgapet på vei bort til stadion, og så noe som kunne se ut som et fryktelig regnvær som beveget seg fra Vestnes og mot byen som fungerte som hovedstad i Norge de siste aprildagene i 1940.

En siste ting: Er ikke noen meteorolog, men er så heldig at jeg er utstyrt med to relativt velfungerende øyne. Skuet utover havgapet på vei bort til stadion, og så noe som kunne se ut som et fryktelig regnvær som beveget seg fra Vestnes og mot byen som fungerte som hovedstad i Norge de siste aprildagene i 1940.

DEL