Eliteserien direkte: Viktig Molde-seier

DEL Det ender 2-0 til Molde! Det ble en jevnspilt kamp og med to sene scoringer fra James og Holmgren Pedersen ble det altså seier for hjemmelaget.

90 + 5 ′ Mål for Molde! Molde 2 - 0 Odd Mål: Marcus Holmgren Pedersen Da var det avgjort! Holmgren Pedersen plukker opp ballen på egen banehalvdel og springer ballen i det tomme målet.

Ellingsen stanger unna.

Rashani kommer til skudd. Blokkert ut til hjørnespark.

Rossbach springer opp.

Odd får et frispark ti meter inn på Moldes banehalvdel. Da flyttes nok alt opp.

Så spilles ballen ut til utspark for Rossbach. Odd har et drøyt halvminutt på seg.

90 + 3 ′ Hjørnespark Også det tas kort. Christensen får et frispark og dermed forsvinner ytterligere sekunder.

Ohi skaffer et hjørnespark.

Frisparket tas kort og Molde spiller seg ned mot hjørnet.

Hjemmelaget har naturligvis god tid nå.

Molde får et frispark like utenfor hjørnet av 16-meteren.

Det er lagt til tre minutter.

Keeperen setter fort i gang, men Molde får ikke utnyttet kontringen.

Kitolano svinger inn et innlegg. Linde plukker.

90 ′ Hjørnespark Molde header unna.

Odd kommer seg fint oppover og er nære ved å få skutt inne i 16-meteren. Ender opp med et hjørnespark.

Odd får et frispark midt på banen etter at Knudtzon var for sent inne i en duell med Hoff.

I STANGA! Espen Ruud får sjansen fra ti meter, men skuddet hans treffer kun stanga og går ut. Nære for Odd.

Ruud står klar for å svinge den inn.

Klønete spill av Sinyan, som feller Hoff like utenfor hjørnet av 16-meteren. God innleggsposisjon.

TVERRLIGGER! Det åpner seg rom for Molde nå. Holmgren Pedersen kommer seg inn i boksen og slår inn mot Ohi. Headingen hans går i tverrligger og over mål.

79 ′ Spillerbytte - Molde Kristoffer Haugen John Kitolano

79 ′ Spillerbytte - Molde Tobias Christensen Magnus Wolff Eikrem

79 ′ Spillerbytte - Molde Ohi Omoijuanfo Leke James Målscoreren tas ut.

78 ′ Gult kort! Leke James - Molde Tar av seg trøya i feiringen.

77 ′ Mål for Molde! Molde 1 - 0 Odd Mål: Leke James JAMES REVANSJERER SEG! Ballen faller ned inne i fem-meteren og James kriger ballen i mål.

76 ′ Molde bommer på straffe! Molde bommer på straffe! James setter den til høyre i keeperhøyde. Der er Rossbach og får slått den over.

Magnus Wolff Eikrem går i bakken i feltet. Odd-spillerne meget uenig i avgjørelsen, men Hagen var på beinet. Så grei ut.

75 ′ Straffe til Molde

Espen Ruud meget irritert etter at han ikke fikk frispark i en duell med Leke James. Molde-angrepet endte til slutt med et innlegg fra Kitolano, som Rossbach lett plukket.

71 ′ Spillerbytte - Odd Filip Rønningen Jørgensen Kasper Lunding Da flyttes nok Kaasa høyere opp i banen.

70 ′ Spillerbytte - Molde Mathis Bolly Ola Brynhildsen

Kjempesjanse! Holmgren Pedersen kommer inn i boksen og slår inn til James. Fra syv-åtte meter, midt foran mål, header han like utenfor.

En del dommeravgjørelser som nok vil diskuteres etter kampen i dag. Fremdeles er det uansett godt over 20 minutter til å avgjøre kampen for både Molde og Odd.

62 ′ Gult kort! Magnus Wolff Eikrem - Molde Hjørnesparket ender til slutt med at Wolff Eikrem lager et frispark. Han får også gult kort. Det var nok mer for protestene enn taklingen.

62 ′ Hjørnespark Molde roper på straffe etter en duell på bakre stolpe. Sinyan ble tilsynelatende revet i drakta, men dommeren nøyde seg med å gi et hjørnespark.

59 ′ Hjørnespark Slås langt bak i feltet. Bjørtuft header unna.

Molde kjører på litt mer nå. Brynhildsen kommer seg nesten gjennom, men blir taklet. Ballen blir spilt ut til Kitolano, som legger inn mot bakre stolpe. Der er James, men Birk Risa får headet ballen unna først. Hjørnespark.

Hestad spiller ut til Kitolano på kanten, men backen roter med mottaket og ballen går ut til kast.

Molde prøver å tråkle seg gjennom, men Odd-forsvaret står veldig godt. Ballen sist i en Molde-spiller og ut til utspark for Rossbach.

En del frispark midt på banen nå, uten at det er noe stygt spill. Men flyten i spillet er ikke den store.

Litt temperatur etter at Rashani bokset bort ballen. Kunne fort fått sitt andre gule kort der.

49 ′ Hjørnespark Odd tar det kort. Kaasa slår inn i feltet, men der blir det dømt frispark til Molde.

Lunding skaffer et hjørnespark for bortelaget.

Rolig start på omgangen. Brynhildsen er litt for tøff i ryggen på Kitolano og Odd får et frispark midt på banen.

Bakenga sparker i gang andre omgang.

2. omgang

En veldig tett og jevn omgang er over på Aker Stadion. Det var vertene som åpnet friskest, men Odd kom mer og mer med i kampen og skapte totalt sett mest. Vi gleder oss til andre omgang!

Pause

Slås med snø på. Midtstopperne går i samme duell.

45 + 1 ′ Hjørnespark Da er det venstrebeinte Kasper Lunding Jakobsen som skal slå.

Ellingsen rager høyest. Ny corner fra motsatt side.

45 ′ Hjørnespark Espen Ruud inn fra venstre da.

Fin crosser mot Rashani. Han svinger den inn fra venstre, men John Kitolano kommer seg foran Bakenga.

Odd savner først og fremst Tobias Lauritzen, som brakk beinet mot Aalesund. Erstatteren Mushaga Bakenga har imidlertid levert bra de siste kampene for laget fra Skien.

En liten påminnelse om skadesituasjonen i Molde: Etzaz Hussain er ute med fire gule kort, mens Henry Wingo ikke er klar etter smellen han fikk i midtuken. Midtstopperne Martin Bjørnbak og Stian Gregersen er fremdeles ute. Det samme er naturlig nok høyrebacken Kristoffer Haraldseid, som pådro seg en korsbåndsskade før sesongstart. Heller ikke Fredrik Sjølstad er med for Molde.

41 ′ Hjørnespark Eikrem slår inn fra venstre. Det blir en voldsom duell i førstesonen. Ender i returrom hvorpå ballen blåses over.

Flott angrep av Molde! Eikrem kaster seg ned og finner Knudtzon. Han spiller den videre til Eirik Hestad, som finter et par hvitkledde opp i pølseboden før han avslutter. Rossbach er der og avverger til corner!

39 ′ Gult kort! Elbasan Rashani - Odd Elba Rashani skal avslutte, men når han skal til å skyte treffer han bare Marcus Holmgren Pedersen.

Espen Ruud smeller den hardt inn foran mål. Andreas Linde får slått den vekk.

Ikke noe fyrverkeri av en kamp dette. Det er to lag som er veldig tålmodige i både oppbyggingen av eget spill og press mot motstanderen. Da blir det lite rom å spille angrepsfotball i.

Et flott oppspill fra Birk Risa flikkes videre fra Elba Rashani. Det ender med at Markus Kaasa kan ta med seg ballen rettvendt i mellomrommet, men pasningen hans går bak Kasper Lunding Jakobsen, og da ødelegges rytmen i angrepet.

Leke James går i bakken, men faller tilsynelatende veldig lett. Tar en kjapp prat med dommeren.

Knudtzon løfter inn fra høyre. Espen Ruud får akkurat hodet på ballen når Leke James står og lusker på bakre stolpe.

Odd presser på og får til flere avslutninger, men treffer kun hvite shortser og strømper.

Ballen spilles ut til Birk Risa – og da kommer Erling Knudtzon som en sulten måke ved en fisketråler. Venstrebacken er imidlertid rolig som skjæra på tunet, og spiller den i støtte til Bjørtuft.

Odd roterer av og til på midtbanetrioen sentralt i banen. Spesielt Kitolano er ivrig på å finne rommet mellom midtforsvaret og de sentrale midtbanespillerne til Molde.

Ballen slås mot Joshua Kitolano, men Sinyan ordner opp.

Aldri straffespark. Heller ingen protester fra midtbanespilleren, som ser ut til å takke nei til en overgang til den franske Ligue 2-klubben Toulouse. Kanskje litt frustrerende for Molde, som har godtatt et bud på 32 millioner kroner for midtbanespilleren.

Hestad spiller gjennom Aursnes, som går i bakken. Dommeren gir Odd en femmeter.

Kan forresten se ut til at Odd-trener Jan Frode Nornes har vært en tur hos frisøren siden sist. Kortklipt og fin.

James er sterk med mann i rygg og får et frispark ved midtbankestreken. Molde triller bare ballen i gang igjen i de bakre rekker.

Knudtzon starter på et fint løp bak Odd-forsvaret. Det ser selvsagt Fredrik Aursnes, som sender av gårde en milimeterpresis pasning i bakrommet, men Knudtzon klarer ikke å ta ned den.

Odd har overtatt kampen fullstendig!

Odd på farten igjen! Denne gangen er det Elba Rashani som er inne fra sin venstreside og får headet, men den går rett på Linde!

Dobbeltsjanse for Odd! Molde roter i eget forsvar. Det er Ellingsen som blir litt for nonchalant med ballen. Kitolano vinner en viktig duell mot Hestad og finner Bakenga, som får to muligheter til å sette den. Det er litt svakt av Linde å gi retur på den første, men ditto bra gjort å redde skudd nummer to!

James spiller fri Knudtzon, som har mange meter å løpe på. Innlegget er også smart og presist, men det er rett og slett meget god jobb av Bjørtuft som sklir den unna.

Martin Ellingsen har vært strålende så langt i denne omgangen. At han er god med ballen er kanskje ikke så rart, men her har den omskolerte midtbanespilleren også vært meget solid defensivt.

Kasper Lunding Jakobsen drar seg til linja og forsøker et innlegg. Det kaster Martin Ellingsen seg ned og blokkerer ballen. Ender også med femmeter – uten at gjestene protesterer nevneverdig på det. Da er nok det godt sett av dommer.

Joshua Kitolano forsøker å spille ballen i bakrom, men den går istedenfor over sidelinjen og havner dermed i armene til storebror John Kitolano.

På bakre stolpe header Sheriff Sinyan ballen vekk. I returrommet banker Joshua Kitolano til, men rett i Martin Ellingsen.

23 ′ Hjørnespark Espen Ruud skal svinge den inn fra venstre. Det blir ofte farlig.

Kaasa drar seg til linja og slår inn. Eirik Hestad er ikke fornøyd med resten av laget når han blokkerer innlegget til corner.

Odd holder ballen sentralt i banen og er tålmodige i oppbyggingen. Laget fra Skien har kommet mer med i kampen nå.

Molde kan kontre. Spillet svinger frem og tilbake. Først er det Elba Rashani som blir stoppet i siste liten når han drar seg innover fra venstre. James mottar ballen og spiller fri Holmgren Pedersen, men høyrebackens innlegg finner kun veien til en hvit og sort.

Kasper Lunding Jakobsen fører innover, men stoppes av Erling Knudtzon.

Martin Ellingsen tar med stoisk ro ned ballen på brystkassen og spiller fri Holmgren Pedersen. Likevel ender det etter hvert med at Odd tar over banespillet.

John Kitolano klarer ballen til kast.

Joshua Kitolano får et lite dytt i ryggen og da blir det blåst frispark. Espen Ruud er raskt borte ved ballen. Odd flytter opp Steffen Hagen, mens midtstopperkollega Odin Bjørtuft blir stående.

Kampens største sjanse! Et flott innlegg fra John Kitolano finner veien til Magnus Wolff Eikrem, som helt umarkert styrer den like utenfor den nærmeste stolpen.

Odd senker seg lavt med en flat femmer på midtbanen nå.

Hestad driver fremover fra sin sentrale midtbaneposisjon. Igjen er det Hoff som lager frispark.

Brynhildsen felles av Espen Ruud.

Birk Risa løfter inn fra venstre. Den har vært bak mål.

Sheriff Sinyan slår vekk ballen. Rashani bryter og Odd kan komme.

Brynhildsen blir tatt og får frispark. Vebjørn Hoff får tilsnakk.

Når Odd-backene mottar ballen med kroppsstillingen vendt sideveis hjemover, kommer Molde-vingene stormende i press og tvinger de hvite hjemover, hvor James og Eikrem ligger og lukter i sivet på jakt etter ballbrudd.

Ballen tr

12′ DEL Så er bortelaget litt nærmere, men Eirik Hestad får en tå på den før han banker ballen vekk.

11′ DEL Odd sliter med å spille seg til muligheter mot etablert forsvar. Hagen leter direkte i bakrom, men den blir for lang.

9′ DEL Hestad triller til Eikrem som smeller den inn foran mål. Odd får ballen unna, men Molde opprettholder presset mot Odd-buret.

9 ′ Hjørnespark Eikrem og Hestad tusler begge ut mot hjørneflagget. Kan skape en to mot én.

9′ DEL Holmgren Pedersen blir spilt fri på høyresiden. Han forsøker å slå inn fra høyre, men Kaasa blokkerer til kampens første hjørnespark.

8′ DEL Ellingsen og Sinyan triller i de bakre rekker. Sistnevnte tar med seg ballen fremover før han crosser mot Ola Brynhildsen, men Espen Ruud har et par kamper på høyreback og timer avstanden til venstrekanten perfekt.

6′ DEL Moro også å følge brødreduellen mellom Moldes venstreback John Kitolano og Odds indreløper Joshua Kitolano. Ingen av de to har vært særlig involvert hittil riktignok.

5′ DEL Odd spiller på karakteristisk vis ved å bygge et numerisk overtall ute ved en side.

4′ DEL Et innlegg havner på den folkeløse tribunen bak Sondre Rossbach. I andre enden holder MFK-fansen i gang taktfast klapping og synging. Veldig stor forskjell fra kampen mot KuPS, hvor det ikke var noen tilskuere til stede.

3′ DEL Så slår Eikrem tunnel også på Kaasa!

3′ DEL Molde er direkte og setter press på Odd helt fra start. En flikk fra Magnus Wolff Eikrem blir en lekker tunnel på Vebjørn Hoff. Deilig med litt tekniske godbiter allerede i åpningsminuttene.

2′ DEL James forsøker et skudd fra distanse, men den blokkeres av Steffen Hagen.

1′ DEL Kampen er i gang!

1. omgang

Kampen har startet

DEL Eikrem skal ta avspark for vertene.

DEL Hjemmelagets supportergruppe, Tornekrattet, har fått innvilget noen ekstra billetter til denne kampen. Litt ekstra liv bak Molde-keeper Andreas Linde akkurat nå.

DEL Kapteinene Magnus Wolff Eikrem og Steffen Hagen leder sine respektive lag ut på kunstgressmaten i Molde, hvor Sivert Øksnes Amland fra Fana er dagens dommer.

DEL Molde kan minske gapet til Bodø/Glimt fra syv til fire poeng med seier her, men da vil nordlendingene ha to kamper til gode før de tar imot Start klokken 18.00. Vinner Odd, vil de være à poeng med Molde med én kamp mindre spilt. Heng med!

DEL En siste ting: Er ikke noen meteorolog, men er så heldig at jeg er utstyrt med to relativt velfungerende øyne. Skuet utover havgapet på vei bort til stadion, og så noe som kunne se ut som et fryktelig regnvær som beveget seg fra Vestnes og mot byen som fungerte som hovedstad i Norge de siste aprildagene i 1940.

DEL Nå gikk det over til Usher-klassikeren "DJ Got Us Falling In Love Again". Da er det bare å lene seg tilbake med en kopp kaffe og en pakke vestlandslefser, så snakkes vi nærmere ved kampstart.

DEL Ellers spilles det funky musikk på anlegget. Kunne passet inn i enhver klesbutikk eller andre kjeder hvor de som jobber er akkurat hakket kulere enn meg og deg.

DEL Odd-trener Jan Frode Nornes er inne i sirkelen sammen med innbytterne, som spiller «null-spretten»

DEL Benk: Selvik, Nordkvelle, Mæland, Jørgensen, Delaveris, Njie, Asante

DEL Odd (4-3-3): Rossbach - Ruud, Bjørtuft, Hagen, Risa - Kitolano, Hoff, Kaasa - Lunding, Bakenga, Rashani

DEL Ingen overraskelser hos Odd, heller.

DEL Molde-laget akkurat som forventet.

DEL Benk: Craninx, Haugen, Moström, Ulland Andersen, Christensen, Omoijuanfo, Bolly

DEL Moldes lag (4-2-3-1): Linde - Holmgren Pedersen, Sinyan, Ellingsen, Kitolano - Aursnes, Hestad - Knudtzon, Eikrem, Brynhildsen - James

DEL Lagene får vi bekreftet om få minutter. Det blir neppe noen store overraskelser hos Odd, hvor Joshua Kitolano får et møte med broren John Kitolano, som tok veien fra Odd til Wolverhampton før han kledde på seg den blå drakten.

DEL Følgende ellever ble drillet på fredagens trening: Linde - Holmgren Pedersen, Sinyan, Ellingsen, Kitolano - Aursnes, Hestad - Knudtzon, Eikrem, Brynhildsen - James

DEL Det er forventet at Molde gjør en del endringer på laget som slo KuPS 5-0 på onsdag, men det blir spennende å se hvordan kun to hele dager med hvile påvirker vertene. Etzaz Hussain er ute med fire gule kort, mens Henry Wingo ikke er klar etter smellen han fikk i midtuken. Midtstopperne Martin Bjørnbak og Stian Gregersen er fremdeles ute. Det samme er naturlig nok høyrebacken Kristoffer Haraldseid, som pådro seg en korsbåndsskade før sesongstart. Heller ikke Fredrik Sjølstad er med for Molde.