Zlatan kan være ferdig i Milan etter «opphetet krangel» med klubbdirektøren

Misnøye over tid eskalerte til konfrontasjon foran lagkameratene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Zlatan Ibrahimovic kan ha feiret sitt siste Milan-mål. Foto: Antonio Calanni / AP

Zlatan Ibrahimovic’ andre periode i den italienske storklubben kan snart være over. Ifølge nettstedet SempreMilan.com, som dekker klubben tett, utartet et møte mellom Ibrahimovic og klubbdirektør Ivan Gazidis onsdag.

Gazidis besøkte lagets treningsfelt Milanello for første gang på lenge. I løpet av besøket kranglet han høyrøstet med den svenske superstjernen. Blant annet ble direktøren anklaget for å ha vært fraværende den siste tiden, og også for måten han taklet utfordringen med lønnskutt i klubben.

Les også Italiensk fotballstart allerede neste uke

Zlatan Ibrahimovic skal ha blitt oppmerksom på Gazidis så snart han entret treningsfeltet, og de to røk i tottene på hverandre umiddelbart i en krangel som varte i flere minutter, bivånet av flere av klubbens spillere.

Gemyttlig da Zlatan Ibrahimovic ble presentert for fansen. Fra venstre: Ivan Gazidis, Paolo Maldini, Ibrahimovic, Zvonimir Boban og Frederic Massara. Foto: HANDOUT/NTB scanpix

SempreMilan.com skriver at disputten kan føre til at Ibrahimovic’ tid i Milan er over, etter seks måneder i rødt og svart. 38-åringen har scoret fire mål i sitt Serie A-comeback. Kontrakten hans går ut etter sesongslutt, og nå er det lite som tyder på at den fornyes. Ifølge Aftonbladet skal han ha ønsket å få til et møte med klubbdirektøren for å diskutere en mulig forlengelse, uten hell. Dette skal ha vært en av årsakene til misnøyen.

I mars sparket Milan Zvonimir Boban fra klubben, også det etter en krangel med direktør Gazidis. Dette skal også ha irritert svensken, som ble hentet til Milan av nettopp Boban.

Publisert: Publisert: 10. juni 2020 23:06