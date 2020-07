La Liga direkte: Ødegaard så hele kampen fra benken

Siste innlegg

90 + 6′ DEL Klokka tikker mot slutt her nå. Skal noen klare å få en scoring?

90 + 4′ DEL ENORM SJANSE! Ocampos står til slutt alene med keeper, men Moya får avverget.

90 + 3′ DEL Isak og José jager på topp, men sliter med å komme til gode sjanser.

90 + 1′ DEL De er lagt til syv minutter her. Fortsatt mye som kan skje.

86′ DEL ISak jager en lang ball, men keeperen kommer ut og snapper den.

85′ DEL Skal vi få en scoring her i kveld? For Real Sociedad vil en seier bety svært mye.

82′ DEL Det har blitt livlig i San Sebastian nå. Isak er nære nok en gang!

78′ DEL Merino kommer til avslutning innenfor 16-meteren. Nesten for hjemmelaget!

73′ DEL Willian José kommer alene med keeper og forsøker å chippe. Blir parert av keeperen.

69′ DEL Nytt skuddforsøk fra Sevilla - fra veeeldig langt hold. Høyt over.

64′ DEL Sevilla som prøver seg på et skudd fra utenfor 16-meteren, men rett i hode på en Real Sociedad-spiller, som blir liggende nede.

61′ DEL Portu smeller ballen i tverrligger! Så nære for hjemmelaget!

60′ DEL Portu lemper ballen inn i feltet. En slapp heading daler ned i klypene til keeper.

59′ DEL Nok et frispark - cirka midt på banen. Merino som blir lagt i bakken.

58′ DEL Willian José brenner til, men midt i muren.

57′ DEL Frispark til hjemmelaget. Kan komme et skudd her.

56′ DEL Det har vært en del frispark i starten av denne omgangen. Begge lag gir hverandre tøff behandling.

55′ DEL Nå ligger Getafe under for Atletico Madrid. Getafe rykker dermed ned på plassen under Real Sociedad i skrivende stund.

52′ DEL Suso drar en tunnel og kommer seg inn i boksen. Fyrer av fra skrå vinkel, men skuddet går et stykke utenfor den bortre stolpen.

51′ DEL Hjemmelaget som har startet best etter pause. Evner å sette Sevilla under et visst press, men er like langt unna nettkjenning nå som før pause.

49′ DEL Midtstopper Llorente hopper elegant over en takling langs kanten og får lagt inn. Blir klarert av Sevilla.

48′ DEL Martin Ødegaard er i oppvarming langs sidelinjen. Har jo et vondt kne, men skal ikke se bort ifra at vi får se nordmannnen i kveld. Også svenske Isak er i aktivitet.

46′ DEL Det er lov å håpe på litt flere sjanser i andre omgang. I løpet av de første 45 minuttene traff lagene innenfor stengene én gang hver.

46 ′ Spillerbytte - Real Sociedad Nacho Monreal Aihen Munoz

2. omgang

Pause

45 + 3′ DEL Jesus Navas skriker av smerte. Lander forkjært på armen, men kommer seg på beina igjen.

45 + 3′ DEL El-Nesyri som får avsluttet igjen. Vinkelen er spiss og avslutningen svak og dårlig. Rett til keeper, som har full kontroll.

45 + 1′ DEL Kounde treffer Munoz med albuen.

45 + 1 ′ Gult kort! Jules Kounde - Sevilla

45′ DEL El-Nesyri får avsluttet innenfor 16-meteren, men det blir blokkert og klarert.

44′ DEL Det tok altså 41 minutter før den første sjansen kom, men det har vært litt mer action i minuttene inn mot pause. Spesielt Real Sociedad bør jakte mål i kveld med tanke på deres tabellposisjon.

42′ DEL MERINO! Banker til på halvvolley fra rundt 20 meters hold og tvinger keeper i full strekk. Må slå ut til corner der. Kveldens største sjanse.

41′ DEL Kveldens første redning er et faktum! Moya som nokså enkelt stopper en avslutning fra En-Nesyri etter et innlegg fra høyrekanten.

41′ DEL 49-51 i ballinnehav, noe som på sett og vis gjenspeiler en jevnspilt kamp, hvor mye av spillet har foregått på midtbanen og langt unna de respektive lagene sine mål.

38′ DEL 38 minutter og ikke et eneste skudd på mål. Knapt nok et skudd i nærheten av mål heller. Knapt nok et skudd i det hele tatt.

37′ DEL Willian José legger ut til kanten som får slått inn. Dessverre over alt og alle.

33′ DEL Verdt å notere at Real Madrid har tatt ledelsen mot Villarreal - en av Real Sociedads argeste konkurrenter om Europa League-plassene. Benzemas scoring sender også hovedstadsklubben svært nære ligagullet. Vinner sannsynligvis det i kveld, Real Madrid.

31′ DEL Samtidig ligger Zubeldia nede med en skade midt på banen. Får litt legehjelp, men er på beina igjen nå.

31′ DEL Det er tid for en aldri så liten drikkepause i San Sebastian.

30′ DEL Real Sociedad kommer til et innlegg fra venstrekanten. Nesten et høydepunkt dét, de siste fem minuttene.

27′ DEL Ingen av lagene kommer noen vei her. En ekte stillingskrig, hvor det skorter på kreative løsninger. Kanskje får vi se en nordmann på banen etter pause en gang?

24′ DEL 20 minutter til pause og vi teller 0-0 i ordentlige målsjanser så langt. Ingen festforestilling i San Sebastian.

22 ′ Hjørnespark til Real Sociedad

22′ DEL José får relaktivt god tid til å avslutte fra utenfor 16-meteren, men det går rett i blokka. Litt senere blir Portus innlegg klarert til corner.

20′ DEL Hjemmelaget står høyt og stresser Sevilla. Får et nytt innkast høyt oppe i banen.

19′ DEL Moya setter raskt i gang mot Portu, som skaffer et innkast høyt på Sevillas halvdel.

18 ′ Hjørnespark til Sevilla

16′ DEL Zubeldia forsøker å stikke gjennom José med en lobb, men pasningen går rett inn til keeper.

15′ DEL Real Sociedad-fansen har nok et ekstra øye med kampene til Villarreal og Getafe i kveld. Foreløpig ingen mål i de kampene heller.

14′ DEL Sevilla som har vært det førende laget de siste fem minuttene - uten at det har resultert i noen sjanser. Men gjestene, som er nummer fire på tabellen, triller ballen rundt og har god kontroll i øyeblikket.

10′ DEL Youssef En-Nesyri forsøker seg på en volley når han blir spilt gjennom, men bommer regelrett på ballen.

8′ DEL Ingen store sjanser så langt. En liten stillingskrig mellom lagene, hvor mesteparten av krigen har pågått på midtbanen.

6′ DEL Servilla som angriper og kommer til innlegg fra høyrekanten ved Suso. Ender i innkast til gjestene.

5′ DEL Real Sociedad hadde en fantastisk sesong inntil coronaviruset inntraff. Formduppen har ingenting med viruset selv å gjøre, men etter at ligaen startet opp igjen har ikke Ødegaard og co. vært til å kjenne igjen.

4′ DEL Manager Imanol Alguacil har skryt av Ødegaards innstilling. Ifølge han kunne spilleren rundet av sesongen og heller pleiet skaden, men nordmannen skal ha insistert på å fullføre sesongen.

3′ DEL Martin Ødegaard starter som kjent kveldens kamp på benken. Sliter med et vondt kne, men det er gode muligheter for at han kommer inn i løpet av kampen - spesielt hvis hjemmelaget må jakte scoringer og poeng.

2′ DEL Real Sociedad som spiller ball i starten her. Oyarzabal kommer til innlegg fra venstre, men det er ufarlig i boksen.

2′ DEL Samtlige kamper i La Liga spilles samtidig i kveld for å unngå at noen spiller på resultat.

1′ DEL Kampen i San Sebastian er i gang! Sevilla er allerede klare for Champions League, mens Real Sociedad jakter spill i Europa League.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Martin Ødegaard har slitt med et vondt kne den siste tiden, og har fått begrenset med spilletid på grunn av det. Den norske landslagsspilleren har såkalt "jumper's knee' og starter altså kveldens kamp på benken.

DEL Det gjenstår bare to runder av årets La Liga-sesong, og Real Sociedad har fremdeles mye å spille for. Før kveldens kamp er de tre poeng bak Villarreal på 5.-plass og bak på målforskjell vis-a-vis Getafe på 6.-plass. 5.-plassen gir plass i Europa League, mens 6.-plass gir kvalifisering til samme turnering. Samtidig som Real Sociedad møter Sevilla, spiller Villarreal mot Real Madrid, mens Getafe møter Atletico Madrid.

DEL Sevilla (4-3-3): Bono - Jesús Navas, Koundé, Sergi Gómez, Reguilón - Gudelj, Jordán, Óliver, Vázquez, Suso - Munir

DEL Det betyr altså at Martin Ødegaard starter dagens kamp på benken.

DEL Real Sociedad (4-3-3): Moya - Zaldua, Le Normand, Llorente Rios, Aihen - Merino, Zubimendi, Zebeldia - Portu, Willian Jodé, Oyarzabal