Tidligere Brann-spiller ble helt for Vålerenga mot gamleklubben – ble buet på av hjemmefansen

Etter å ha blitt satt på plass av Molde onsdag, slo Vålerenga tilbake og beseiret Brann. Alle målene kom på straffe.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vålerenga jubler etter at Bård Finne har sendt laget i ledelsen mot Brann. hans andre scoring under eliteseriekampen i fotball mellom Brann og Vålerenga på Brann Stadion. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

NTB

Brann – Vålerenga 1–2

Kampens første straffespark kom allerede før ti minutter var spilt. Branns Kristoffer Barmen satte ballen trygt i mål. Straffescoringer fra Bård Finne både før og etter pause gjør derimot at Vålerenga kan ta med seg samtlige tre poeng hjem til Oslo.

Dermed henger Vålerenga med i kampen om plassene bak overlegne Molde og Bodø/Glimt. Oslo-klubben har hatt en god start på sesongen, men fikk et tøft møte med Molde onsdag der de ble slått 4–1.

Seieren kan gi en viktig motivasjonsboost for Vålerenga. De skal nemlig møte Bodø/Glimt i neste serierunde om en uke.

For Brann fortsetter derimot den dårlige perioden. Etter at de slo Sandefjord 12. juli står laget nå med tre tap og to uavgjorte. Brann-spillerne får nå en etterlengtet åtte dager lang pause, før de møter Molde, som lørdag gikk på årets annet tap mot Sandefjord.

Fakta Brann – Vålerenga 1–2 Fotball Eliteserien menn lørdag, 12. runde: Brann – Vålerenga 1-2 (1-1)

200 tilskuere Mål: 1-0 Kristoffer Barmen (str. 10), 1-1 Bård Finne (str. 31), 1-2 Finne (str. 47). Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar. Gult kort: Robert Taylor, Brann, Felix Myhre, Ousmane Camara, Kristoffer Klaesson, Vålerenga. Lagene: Brann (4-3-3): Håkon Opdal – Petter Strand, Ole Martin Kolskogen, Vegard Forren, Ruben Kristiansen (Thomas Grøgaard fra 70.) – Amer Ordagic, Daniel Pedersen (Fredrik Haugen fra 60.), Kristoffer Barmen – Gilbert Koomson, Daouda Bamba (Erlend Hustad fra 70.), Robert Taylor (Jon-Helge Tveita fra 61.). Vålerenga (4-3-3): Kristoffer Klaesson – Christian Dahle Borchgrevink, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg (Benjamin Stokke fra 46.), Felix Myhre – Magnus Lekven, Fredrik Oldrup Jensen, Osame Sahraoui – Aron Dønnum (Deyver Vega fra 75.), Matthías Vilhjálmsson, Bård Finne (Ousmane Camara fra 81.).

Les også Styretoppene tause etter nok et Brann-nederlag

Kristoffer Barmen fikk æren av å sende Brann i ledelsen mot Vålerenga lørdag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

God Brann-start

Gilbert Koomson fikk en god mulighet før to minutter var spilt. Han fikk god plass utenfor hjørnet av femmeteren, men skuddet var ikke godt nok til å overliste keeper Kristoffer Klaesson. Han måtte derimot gi hjørnespark der Daniel Pedersen headet ballen i stolpen.

Brann tok ledelsen før ti minutter var spilt. Dommer Svein Oddvar Moen dømte straffe etter en duell mellom Branns Daouda Bamba og Vålerengas Ivan Näsberg. Näsberg hadde en arm delvis rundt Bamba, men straffen så ut til å være av det billigere slaget.

Straffen ble satt iskaldt i nettet av Kristoffer Barmen, og Brann gikk fortjent opp i ledelsen.

Les også Sandviken-profil byttet ut brudekjole med fotballdrakt: – Det ble en spesiell helg

Branns Håkon Opdal måtte slippe inn to straffer fra Vålerengas Bård Finne på Brann Stadion lørdag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Finne-dobbel

Vålerenga kom mer med utover i omgangen, spesielt etter at de fikk inn utligningen, som også den kom på straffespark. Aron Dønnum skjøt ballen i hånden til Robert Taylor. Håkon Opdal var på straffen, men Bård Finnes skudd var hardt nok til at veteranen ikke klarte å stoppe ballen.

Kveldens tredje straffespark kom rett etter lagene hadde kommet ut igjen av garderoben. Ruben Kristiansen felte Matthías Vilhjálmsson i omgangens første angrep.

Bård Finne fikk igjen muligheten fra straffemerket. Denne gangen gikk Opdal feil vei, og gjestene fra Oslo tok ledelsen i kampen.

Det fikk fansen til Brann til å bue på den tidligere Brann-spilleren.

20 minutter før full tid ropte Vålerenga igjen på straffe. En heading fra Benjamin Stokke traff armen til Thomas Grøgaard, men dommer Moen mente armen var i en naturlig posisjon.

Jon-Helge Tveita var nær ved å utligne for hjemmelaget sju minutter før full tid. Headingen var nær ved å gå i lengste hjørne.

Nærmere kom ikke Brann, som dermed gikk på sesongens femte tap.