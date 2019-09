Solskjær hyller United-stjerne: – Et eksempel for de unge

United-manager Ole Gunnar Solskjær er mest kjent for sitt vinnermål i Champions League-finalen i 1999, men han har også gode erfaringer i Europa League.

I fjor var Solskjær nær ved å lede Molde inn i fjorårets Europa League, men moldenserne røk for Zenit St. Petersburg i siste kvalifiseringsrunde før nordmannen overtok som United-manager. I 2015 slo Molde Ajax ut av turneringen.

– Jeg likte det veldig. Vi vant gruppen med Molde da, og vi var nær mot Zenit i fjor. Man møter andre typer lag, andre typer kulturer, så det blir en ny opplevelse for oss å møte Astana. Men det er også en erfaring for dem (Astana, journ.anm.), svarer Solskjær på spørsmål om hva han tar med seg av erfaring inn i sesongens turnering.

Ungguttene får sjansen, Rashford hylles

På onsdagens pressekonferanse avslørte Solskjær at blant andre Mason Greenwood (17) vil starte kampen mot Astana. United-manageren er tydelig på at ungguttene vil få sjanser i Europa League.

– Bruker man dem ikke, vet man ikke hva man har. Som trener må man gi dem en sjanse. Spesielt angrepsspillere, de vil vinne kamper for deg, sier Solskjær, som legger til at laguttakene i turneringen vil avhenge av tidligere kamper, skader og kommende kamper.

Én av dem som også får sjansen fra start er Axel Tuanzebe (21), som var med Solskjær på onsdagens pressekonferanse. Den unge forsvarsspilleren sier at Marcus Rashford (21), som scoret to mål i sin debut for United i Europa League i 2016, er en stor inspirasjon for ham og de unge i klubben.

– Jeg husker da Marcus fikk gjennombruddet, at alle virkelig tenkte at det var mulig for oss å få en sjanse. Det året var en stor inspirasjon for oss unge. Det var utrolig det han gjorde, og han fortsetter å vokse og gir positiv energi til de unge nå, sier Tuanzebe.

Også Solskjær hyller Rashfords påvirkning på de unge spillerne i United.

– Han er et eksempel for dem. Han er en fantastisk profesjonell. Han prøver å utvikle seg hver eneste dag. Det er sånn en United-spiller skal være, sier Solskjær om spissen sin.

Frykter kunstgress

Ved siden av Astana, møter Manchester United AZ Alkmaar og Partizan Beograd i Europa Leagues gruppe L.

Solskjær trekker fram én viktig faktor for å nå langt i turneringen.

– Spesielt i denne gruppen, med to bortekamper på kunstgress, tror jeg hjemmekampene blir viktige for oss, sier den norske United-manageren.

For første gang siden United vant Europa League i 2017 er klubben med i turneringen. Solskjær ser på turneringen som et springbrett inn i Champions League.

– Vi vil nå dit. Det er der vi vil være. Vinner vi, er vi i mesterligaen, sier han.