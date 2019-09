Haaland med i kampen om gjev talentpris

Suksessen i Salzburg har gitt den norske 19-åringen et ganske stort navn. Bare spillere under 21 år kan vinne Golden Boy-prisen. Premien er et trofé formet som en gedigen gullball.

Han er med blant de 40 kandidatene som står igjen i finalerunden av avstemmingen i Golden Boy. Der finner vi blant andre Phil Foden (Manchester City), Mason Mount (Chelsea), João Félix (Atlético Madrid), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) og fjorårsvinneren Matthijs de Ligt (Juventus).

De tre sistnevnte er favoritter. 100 spillere ble stemt fram først, og så er 60 barbert bort de siste månedene.

Martin Ødegaard har ikke vært med på noe tidspunkt.

Bredt

Den italienske sportsavisen Tuttosport startet Golden Boy-kåringen i 2003. Den samarbeider med en rekke av Europas største sportsaviser og andre markante redaksjoner i utvalget av spillere og stemmegivningen:

Bild (Tyskland), Blick (Sveits), A Bola (Portugal), L'Équipe (Frankrike), France Football (Frankrike), Marca (Spania), Mundo Deportivo (Spania), Ta Nea (Hellas), Sport Express (Russland), De Telegraaf (Nederland), og The Times (Storbritannia).

Det er svært stjernetungt på vinnerlisten siden innføringen for snart 16 år siden. Blant vinnerne er Lionel Messi, Paul Pogba, Raheem Sterling og Kylian Mbappé.

Vinneren offentliggjøres i desember.