To signerte nye avtaler med AaFK

Nylig signerte Lars Bohinen en ny toårskontrakt med Aalesund. Nå er det også klart at han får med seg assistenttreneren, Andrea Loberto, videre ut 2021-sesongen.

– Andrea er en veldig viktig ressurs for klubben. Han er engasjert, hardtarbeidende og sitter på mye kompetanse klubben nyter godt av. I Andrea har vi en assistenttrener som utfyller Lars på en svært god måte. Med forlengelse av kontraktene til Lars og Andrea sikrer vi oss kontinuitet og kan bygge videre på den flotte utviklingen vi har hatt de siste to årene, sier Bjørn Erik Melland i en pressemelding.

I tillegg offentliggjorde Aalesund fredag at Jørgen Hatlehol har signert en ny kontrakt på tre år, ut 2022-sesongen.

– Jørgen har hatt en fin utvikling siden jeg kom hit. Spesielt i år har han tatt steg og blitt en verdifull spiller for laget. Han har jobbet hardt med å forbedre sider av spillet sitt, og fått en mye klarere forståelse av vingbackrollen, i tillegg til at han nå rent fysisk er i god stand til å bekle den rollen. Jørgen er et bevis for andre unge spillere for at det betaler seg å trene fokusert og bevisst. Derfor er det høyst fortjent at han nå har fått en ny og bedre kontrakt, sier Lars Bohinen i pressemeldingen.