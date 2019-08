King og Bournemouth slet seg videre da lag fra nivå fire skapte trøbbel

Til daglig holder Bournemouth til i Premier Leagues gjeve selskap, mens Forest Green spiller helt nede i League Two, som er fjerde øverste nivå i engelsk fotball.

Onsdag skapte imidlertid underdogen store problemer for motstanderen fra den øverste divisjonen i England.

King startet på benken, men ble byttet inn etter timen spilt. Likevel klarte hverken nordmannen eller noen øvrige Bournemouth-spiller å overliste gjestenes keeper i ordinær tid. Dermed endte kampen 0–0.

I ligacupen går uavgjorte kamper rett til straffer. Da viste Bournemouth-keeper Mark Travers (20) klasse og reddet hele tre straffer på rad.

Samtidig scoret King på sitt forsøk i likhet med Dominic Solanke og Phillip Billing, mens Jordon Ibe bommet. Dermed unngikk Premier League-klubben en cupbombe på eget gress.

Straffer måtte også til for å skille Newcastle og Leicester da det sto 1–1 etter full tid. Jamie Vardy satte den avgjørende straffen for gjestene og kunne dermed slippe jubelen løs for avansement.

Burnley er ute etter å ha tapt mot Sunderland fra nivå tre. Den tidligere Premier League-klubben vant 3–1 på Turf Moor.

Everton sikret avansement med 4–2 borte mot Lincoln, mens Swansea knuste Cambridge 6–0. QPR måtte se seg slått 0–2 av Portsmouth, og Sheffield Wednesday seiret 1–0 borte mot Rotherham.