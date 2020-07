Barcelona-treneren svarte på ryktene som preger spanske aviser: – Jeg har vært gjennom det før

Barcelonas mange poengtap den siste tiden gjør at Real Madrid nærmer seg La Liga-tittelen. Det kan bety slutten for katalanernes trener Quique Setién.

Ifølge spanske medier lever Quique Setién farlig som Barcelona-trener. Han risikerer å få sparken om ikke laget forbedrer resultatene. Foto: Lalo Villar / AP

NTB

Med uavgjort borte mot Sevilla og Celta Vigo og poengdeling i forrige kamp hjemme mot Atlético Madrid har Barcelona etter koronapausen gitt fra seg initiativet i gullkampen mot erkerival Real Madrid

Før nok en tøff bortekamp mot Villareal søndag, er presset stort på Setién, som fikk jobben som Barcelonas hovedtrener for knapt et halvår siden, da han tok over for Ernesto Valverde i januar.

Etter 2–2 mot Celta Vigo 27. juni begynte ryktene å svirre om at Setién kom til å få fyken på slutten av sesongen, to år før kontrakten til treneren utløper. Nå svarer 61-åringen på ryktene.

– Jeg har vært gjennom det før. Dette er sirkuset vi er i. Jeg prøver å fokusere på mitt arbeid og ikke slite meg ut ved å lese og høre om det, sier Setién til Marca.

Formsvake Barcelona er nå avhengig av hjelp for å vinne ligaen. Foto: Joan Monfort / AP / NTB Scanpix

– Griezmann er profesjonell

En av tingene treneren har fått kritikk for, er bruken – eller mangel på bruken – av Antoine Griezmann. Den franske superstjernen signerte for over en milliard kroner før sesongen, men ble benket i poengtapene mot både Celta Vigo og gamleklubben Atlético Madrid.

– Hvis han spiller spør dere meg om hvorfor Ansu Fati ikke får spille. Alle kan ikke spille og jeg bestemmer hvem som starter ut ifra mine kriterier, forklarer Setién som også skryter av Griezmann.

– Han er en flott gutt og er fantastisk profesjonell. Han er veldig positiv og vi kan stole på ham 100 prosent når han er tilbake på banen.