La Liga direkte: Ødegaard bidro til seier

Portu smeller ballen i et forsvarsbein og sikrer nok en corner til gjestene.

Real Sociedad holder på ballen. Vil ha med seg alle poengene her.

Nå presser Villarreal på for utligning. Klarer gjestene å stå imot?

Men VAR skal i aksjon. Finner ut at det ikke var noe å pirke på der.

Mål for Villarreal!

Det begynner å bli tett i kampen om plass i neste sesongs Europa League. Ødegaard og co. avslutter med tøffe kamper mot Sevilla og Atletico Madrid, og er avhengig av å plukke med seg poeng derfra.

Nesten fra José igjen! Real Sociedad stormer fremover, men vinkelen blir til slutt for spiss for angriperen.

Det er Villarreal som presser gjesten tilbake. Føler nok at 5.-plassen kan være truet nå.

Midtstopperen stanger et hjørnespark i mål! Nå må vel gjestene klare å beholde ledelsen hele veien inn?

Mål for Real Sociedad!

KJEMPESJANSE! Oyarzabal legger til José, som spiller tilbake til Zubeldia. Keeperen får ett ben på skuddet, og ballen seiler like over mål.

Da var det slutt for Ødegaard. Har slitt med en skade i lang tid, og har fått begrenset med spilletid de siste kampene.

Dette kan bli tre svært viktige poeng for Real Sociedad om de holder hele veien inn. Er bare tre poeng bak Villarreal på tabellen nå. De gulkledde har Real Madrid i neste kamp.

Mål for Real Sociedad!

Et innlegg fra høyre når nesten Monreal på bakerste stolpe, men blir headet ut til corner. Den skal Ødegaard ta.

Det er Villarreal som fører kampen nå. Gjestene orker ikke å presse like høyt og hjemmelaget får trille ballen.

