Rødt kort, straffe og en dose grisetaklinger: Vålerenga slo tilbake i dramatisk lokaloppgjør

Vålerenga utlignet Stabæks ledelse med ti mann.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Herolind Shala blir utvist av dommer Rohit Saggi og Vålerenga må spille den siste halvtimen med 10 mann. Likevel klarer de å ta igjen Stabæks ledelse. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Vålerenga – Stabæk 2–2

INTILITY ARENA: Regn, tøffe taklinger, kortstokken med gult og ett rødt var fremme, straffe og dramatikk. Alt var slik det skulle være i et lokaloppgjør. Temperaturen var høy på en nesten tom arena.

Vålerenga tok ledelsen, Stabæk kom tilbake, Vålerenga fikk Herolind Shala utvist, og de fleste trodde at dette var over for hjemmelaget. Men det var ikke slik det skulle ende. Alle tre poengene ville liksom ikke over grensen til Bærum.

En straffe 20 minutter før slutt satt kontant i mål av Matthías Vilhjálmsson berget restene av dagen for Dag-Eilev Fagermo som ledet sitt lag for første gang på hjemmebane.

Matthías Vilhjálmsson (i midten) blir gratulert av Felix Myhre og Sam Adekugbe etter VIFs 2-2 scoring. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Sang og litt som før

De 200 inne på arenaen sang om Vålerenga kjerke inn i de første spilleminuttene. En liten antydning av normalitet i et fotballsesong som langt fra ligner seg selv. Noen som ikke var blant de heldige 200 inne på stadion sørget for fyrverkeri likevel. Ekko fra mer eller mindre kontrollerte fyrverkerieksplosjoner rett utenfor stadionportene blandet seg inn i det lille Klanen-koret som sang den tradisjonelle VIF-hymnen.

Selv om det var Stabæk som først var frempå nesten før det hele hadde begynt, så var de 200 sangglade som fikk grunn til å synge enda mer. Etter et drøyt kvarter mønsterangrep Vålerenga seg til ledelsen.

Magnus Lekven kom seg til linjen og la en klassisk 45 graders ut til Herolind Shala foran kassen. Han smurte til ballen med kraft, og vips, 1–0 til hjemmelaget.

200 av Vålerengas trofaste sang, som alltid før avspark, om brannen i Vålerenga kirke. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Dominerte

Vålerenga var best i det meste som foregikk ute på banen etter målet. Men så kom det aldri så lite forsvarskaos av hjemmelaget. Et forsvar som hadde sett solid ut, til da hadde ikke regnet med en høytflyvende Luc Kassi. Stabæk-angriperen svevet høyest inne foran mål da Mats Solheims innlegg kom. Nådeløst stanget han ballen i nettet under tribunen hvor Klanens trofaste skulle ha vært. Utligning.

Stabæk var plutselig forvandlet til et lag med momentum. Noe de utnyttet da Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson serverte en retur til Oliver Edvardsen som ikke hadde noe valg. Han måtte score. Dermed hadde Stabæk snudd opp ned på alt i løpet av tre minutter.

– Skandaledømming

Den andre omgangen var jevn helt til utvisningen av målscorer Herolind Shala. Han hadde gult kort fra før, og da han prøvde å filme seg til frispark eller kanskje aller helst straffe i det 57. minutt, ble det tidlig kveld for ham.

Etter kampen ga Shala dommer Rohit Saggi det glatte lag. Han mente det ikke var filming fra hans side.

– Det er skandaledømming. Det er sånne dommere som ødelegger norsk fotball. Han ødelegger kampen, raste Shala overfor Eurosport.

Han påprkete at Stabæk-spiller Yaw Amankwah hadde strake armer i duellen som førte til utvisningen.

Herolind Shala tusler av banen etter å ha fått sitt andre gule kort. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Tapet av Shala skulle umiddelbart føre til at Vålerenga fikk mindre tyngde i angrepsspillet. Shala hadde vært sentral i mye av det som skjedde fremover for Vålerenga. Nå var han borte.

Men resten av laget tok tak i seg selv. Det var ikke lett å se at det ene laget spilte med en mann mindre den siste halve timen.

Vålerenga fikk til slutt en slags premie for at de ikke ga opp. Osame Sahraoui falt innenfor 16-meteren i det han skulle avslutte. Dommer Rohit Saggi mente han var holdt i trøyen. Matthías Vilhjálmsson satte ballen sikkert i mål.