Oldrup Jensen gir Dønnem ei skikkelig skyllebøtte for at sistnevnte ikke starter i bakrom bak Trondsen. Dønnem virker ikke helt enig.

Strålende pasning fra Finne over til Dønnem på motsatt flanke. Vilhjalmsson kommer stupende inn i fart, men innlegget er akkurat litt for høyt.

Vålerenga åpnet kampen best og hadde ballen mye. I de siste minuttene har hjemmelaget tatt mer over.

