Fagermo vil ha Myhre foran muren og to i mur. Kommer det et genialt dødballtrekk nå?

Fagermo vil ha Myhre foran muren og to i mur. Kommer det et genialt dødballtrekk nå?

Børven har ikke vist seg frem i debuten. Et par gode touch, og et par dårlige. Det er status etter den første snaue halvtimen i Rosenborg-drakt.

Børven har ikke vist seg frem i debuten. Et par gode touch, og et par dårlige. Det er status etter den første snaue halvtimen i Rosenborg-drakt.

Det er Vålerenga som ser ut til å jage scoring. Rosenborg flytter ikke lenger beina like kjapt og like mye.

Det er Vålerenga som ser ut til å jage scoring. Rosenborg flytter ikke lenger beina like kjapt og like mye.

Børven med en nestenmulighet etter at Zachariassen tar ned et dårlig utspill fra Klaesson. Får en dårlig touch, og Vålerenga får frispark.

Børven med en nestenmulighet etter at Zachariassen tar ned et dårlig utspill fra Klaesson. Får en dårlig touch, og Vålerenga får frispark.

Der sitter den for bortelaget, etter en retur etter corner. Näsberg setter den med høyre fot fra fire meter. Hansen rekker ikke å få opp armene. Det er fortjent nok, for Vålerenga har vært klart best i andre omgang.

Da skal Vålerenga bytte også. To inn, to ut.

Da skal Vålerenga bytte også. To inn, to ut.

Da kom endelig byttet «hele Trondheim» har ventet på. Børven inn. Islamovic ut. Er det for godt? Svensken står nå med fem seriekamper for Rosenborg. Null mål.

Da kom endelig byttet «hele Trondheim» har ventet på. Børven inn. Islamovic ut. Er det for godt? Svensken står nå med fem seriekamper for Rosenborg. Null mål.

59′ DEL