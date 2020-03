Barn og ungdom samles for å spille sammen. Nå vil man stenge alle banene i landet.

Norges Fotballforbund (NFF) ber Helsedirektoratet om å presisere forbudet mot organisert idrettsaktivitet. Inntil dette er klart oppfordrer NFF til at landets baner stenges.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NFF oppfordrer til at landets fotballbaner stenges. Foto: Tore Meek

NFF skriver i en pressemelding at flere kommuner og klubber har stengt sine anlegg etter at de innstilte all aktivitet på bredde- og proffnivå ut april.

Forbundet opplever at de fleste forholder seg til helsemyndighetenes råd, men at flere klubber opplever regelverket uklart, og videre melder om uorganiserte grupper som bryter smittevernlovgivningen.

– Helsedirektoratet har besluttet forbud og stenging av idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. NFF ser at dette tolkes ulikt og har derfor bedt Helsedirektoratet om å presisere denne bestemmelsen, for eksempel med hensyn til egentrening på fotballbaner. Inntil dette er presisert oppfordrer NFF at alle fotballbaner stenges i Norge, sier Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund, i pressemeldingen.

Oppfordringen om å stenge alle baner inntil videre gjelder for alle fotballklubber.

– Vi har vi hele tiden vært tydelige på at vi følger rådene fra helsemyndighetene. Nå ber vi om tydeligere råd. Inntil dette er klart, er alle best tjent med at vi opptrer solidarisk med hverandre, sier Svendsen.

LES OGSÅ: Oslo idrettskrets ber om politihjelp til å stoppe bruk av stengte fotballbaner

Jørgen Isnes reagerer på at det er ulik praksis i de forskjellige kommunene. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Topptrener vil ha nasjonalt forbud

Jørgen Isnes, hovedtrener for KFUM Oslo i førstedivisjon, reagerer på at han ser barn og unge spille sammen på fotballbaner rundt omkring.

– Det er merkverdig at folk ikke klarer å følge enkle retningslinjer, forteller han.

Nå etterlyser han, i likhet med NFF, et klart svar fra Helsedirektoratet. Han mener man er avhengig av stengte baner for å få koronasituasjonen under kontroll.

– Skal man bli kvitt det, eller flate ut kurven med antall smittede, er dette et av tiltakene som må iverksettes. Alle sånne tiltak som blir satt i gang lokalt ser jeg ikke voldsomt stort utbytte av. Det høres fornuftig ut å kjøre de samme reglene overalt, sier Isnes.

Han forteller at man i klubben har måttet bortvise flere barn og ungdommer fra KFUM-banen den siste tiden.

– Alle har lyst til at banene skal åpnes så fort som mulig. Det blir de sannsynligvis ikke med det første om dette fortsetter. Det må et felles ansvar til, poengterer han.

LES MER: NFF stopper all breddefotball

Daglig leder i Trøndelag fotballkrets, Jan Roar Saltvik, sier det er viktig å finne en måte å ivareta at barn faktisk må være i aktivitet. Foto: Morten Antonsen / Adresseavisen

– Må ivareta barna

Trønderske klubber har også stilt seg undrende til avgjørelsen om å åpne for ikke-organisert aktivitet. Trøndelag Idrettskrets er også uenige og oppfordrer til at alle idrettsanlegg holder stengt.

– Vi kommer de neste dagene til å se om det finnes løsninger for å følge opp den aktiviteten som er på banene, via vårt eget personell og gjennom samarbeid med klubbene, sier Jan-Roar Saltvik, daglig leder i NFF Trøndelag.

– Vi må finne en annen løsning som gjør at alle forstår hva vi som samfunnsborgere må forholde oss til. Samtidig må vi finne en måte å ivareta at barn faktisk må være i aktivitet. Blant annet er det jo barn som lever i hjem som ikke er så veldig hyggelig å være i til enhver tid, følger han opp.

SALTVIK TROR IKKE DET ER BÆREKRAFTIG Å STENGE FOTBALLBANER. LES MER HER: Fotballtoppen tar selvkritikk på én ting etter banebråket

I Trondheim holdes Kattem-banen stengt. Foto: Morten Antonsen

Politiet har rykket ut flere ganger

Søndag kom nyheten om at Oslo fotballkrets ber om politihjelp til å stoppe bruk av stengte fotballbaner.

– Dette gjør vi fordi vi får mange henvendelser fra idretten, fra publikum og folk som er vitne til mye uvettig aktivitet, sa Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets.

Politiet i Oslo forteller til NRK at de har rykket ut etter «fem-seks meldinger om at folk spiller fotball rundt omkring», men at de ikke har opplevd dette som et stort problem.

Likevel ser man at rundt om i landet har politiet er blitt tilkalt for å stoppe store samlinger av barn og ungdom.

18. mars rykket politiet ut etter meldinger om at 20–30 personer spilte fotball på Møhlenpris i Bergen.

19. mars rykket politiet ut etter meldinger om at 20 personer spilte fotball i Sogndal.

19. mars rapporterte kveldsvakten ved Lillestrøm politistasjon inn syv folkesamlinger som måtte splittes opp, skriver TV 2.

21. mars rapporterte politiet i Trøndelag at de mottar en del tips om at større grupper med barn og ungdommer møtes for å leke.

22. mars rykket politiet ut etter meldinger om at 25 ungdommer spilte fotball i Spjelkavik.