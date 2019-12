Arsenal-spiller Mesut Özil kom med kraftig kritikk av Kina fredag. Mandag svarer kinesiske myndigheter. Foto: Ian Walton, AP / NTB scanpix

Özil langet ut mot Kina. Stormakten hevder han er lurt av falske nyheter.

Kinesiske myndigheter hevder at Arsenal-stjernen Mesut Özils kritikk av landet bunner i falske nyheter fra den muslimske uigur-minoriteten.

Før helgen kom Özil med sterk kritikk av de kinesiske myndighetene på Instagram og Twitter. Der la tyskeren ut meldinger der han hevdet at myndighetene undertrykker uigurene i det nordvestlige Kina.

Kina svarer med en uttalelse der landet hevder at Özils kritikk skyldes at tyskeren er lurt av falske nyheter om hvordan uigurene blir behandlet. De oppfordrer samtidig fotballstjernen til å besøke Xinjiang-regionen selv for å se.

– Jeg vet ikke om Özil har vært i Xinjiang-regionen selv, men det ser ut til at han er blitt lurt av falske nyheter, og at hans kritikk stammer fra det. Hvis Özil har mulighet, vil vi bli fornøyde dersom han tok turen ned for å se selv, sier Geng Shuang, som er talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet.

Mesut Özil i aksjon for Arsenal mot Manchester City søndag. Foto: John Sibley, Reuters / NTB scanpix

– Klovn og forvirret

Tidligere har den engelskspråklige kinesiske avisen Global Times kalt Özils utspill en «forestilling fra en klovn», og den har beskrevet ham som forvirret og hensynsløs.

Avisen mener også at Özil har misbrukt sin posisjon som offentlig skikkelse.

– Özils trekk har ødelagt hans omdømme blant kinesiske fans og vil få alvorlige implikasjoner for Arsenal», advarer statsavisen.

Statskanal droppet Arsenal-kamp

Kort tid etter Özils ytringer la Arsenal ut en melding på Weibo, Kinas største sosiale medium, som sa at kommentarene fra Özil er tyskerens personlige mening, og at klubben ikke involverer seg i politiske spørsmål.

Özil, som er muslim med tyrkisk bakgrunn, kom med sin kritikk av kinesiske myndigheter fredag. Søndag fjernet Kina Arsenals kamp mot Manchester City fra statskanalen CCTV på grunn av midtbanemannens kritikk.

Arsenal tapte oppgjøret 0–3. Özil spilte en snau time før han ble byttet ut.

